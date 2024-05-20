Balıkesir’in Edremit Belediyesi ve Ekolojik Çevre Geri Dönüşüm Ltd. Şti. arasında gerçekleştirilen mekanik ön ayrıştırma sistemi ortak çalışması konulu toplantıda, hayata geçirilmesi planlanan projeler masaya yatırıldı.

Toplantıya, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Meclis Üyesi Coşkun Taşkın, Temizlik İşleri Müdürü İsmail Hakkı Akkoyun, Destek Hizmetleri Müdürü Emre Kıdanlı, Ekolojik Geri Dönüşüm Ltd. Şti. sahibi Senan Savcı ve Erkan Savcı, İşletme Müdürü Engin Sağdıç ve Çevre Mühendisi Gökçe Günerin katıldı.

Toplantıdan önce, Başkan Mehmet Ertaş, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Bu incelemeler sırasında merkezin işleyişi ve geri dönüşüm süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı. Ertaş, merkezin geri dönüşümdeki rolünün önemine değinerek, "Bu merkez, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi açısından kritik bir öneme sahip. Buradaki çalışmalar, çevremizin korunmasına ve ekonomimize katkı sağlıyor" dedi.

Toplantıda, en az 100 kişiye iş imkanı sağlanması, doğal kaynakların korunması, ekonomiye katkı sağlanması, çevresel etkilerin azaltılması, atık yönetiminin kolaylaştırılması ve geri dönüşümün teşvik edilmesi konularında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bu projeler hem istihdamı artıracak hem de çevremizi koruyarak ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır. Bu sayede hem çevresel hem de ekonomik anlamda büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyoruz. Edremit Belediyesi olarak sürdürülebilir bir gelecek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten gurur duyuyoruz" dedi.