Club Brugge ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk maçı canlı olarak ekranlara gelmekte. Siyah beyazlı takım, bu önemli mücadelede Belçika'nın köklü ekibi Club Brugge'un konuğu oldu.

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi'ndeki bu zorlu karşılaşmada uluslararası bir zafer elde etme amacıyla sahaya çıktı. Her iki takım da grubun ilk haftasındaki maçta üstünlük kurarak grup aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefledi.

Club Brugge ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk maçı 1-1 bitti.