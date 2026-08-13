Türkiye voleybol liglerinin 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Fişekhane'de gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

TVF Başkanı Üstündağ, fikstür çekimi öncesinde yaptığı açıklamada, 'Voleybolun paydaşlarıyla geçirdiğim her zaman benim için gururdur. Milli takımların başarılarında en büyük pay sahibinin kulüpler olduğunun altını her zaman çiziyoruz. 2026-2027 sezonunun tüm kulüplerimize, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı, kazasız, huzurlu, fair-play ölçülerinde güzel bir sezon olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.

Liglerde sezon planlaması

Vodafone Kadın Voleybol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarı müsabakaları 4 Ekim Pazar günü başlayıp 13 Aralık Pazar günü tamamlanacak. İkinci yarı maçları 20 Aralık Cumartesi günü başlayıp, normal sezon 20 Mart Cumartesi günü sona erecek. Ligde play-off müsabakaları nisan ayında gerçekleşecek.

Efeler Ligi'nde karşılaşmalar 17 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Ligin ilk yarısı 26 Aralık Cumartesi günü sona erecek. Ligin ikinci yarısı 10 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla başlarken, normal sezon 4 Nisan Pazar günü tamamlanacak. Play-off maçları ise nisan ayında oynanacak.

Liglerde ilk hafta maçlarının programı şu şekilde:

Vodafone Sultanlar Ligi

Kuzeyboru - Afyon Belediye Yüntaş

Fenerbahçe Medicana - Manisa Büyükşehir Belediyespor

Türk Hava Yolları - Galatasaray

V.Bank - Beşiktaş

Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı Peron İstanbul

İlbank - Göztepe

Aras Kargo - Zeren Spor

Efeler Ligi

Altekma - Spor Toto

Fenerbahçe Medicana - Ziraat Bankkart

Halkbank - Galatasaray

İstanbul Gençlik - Gaziantep Gençlik Spor

Akedaş Onikişubat Belediyespor - Gebze Belediyespor

Sultanbeyli Belediyespor - On Hotels Alanya Belediyespor

Sungurlu Belediyespor - İBB Spor Kulübü