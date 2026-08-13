Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series organizasyonu olan Kaçkar by UTMB, bu yıl ikinci kez Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, 11-13 Eylül tarihlerinde dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör sporcuları bir araya getirecek. Yarış öncesinde Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dev organizasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, geçtiğimiz yılki ilginin artarak devam ettiğini ifade etti. Kurt, 'Bir önceki yılımızda 59 farklı ülkeden bin 878 sporcumuz misafirimiz olmuştu. Yine binlerce sporseverimizi ağırlamıştık. Bu yıl da bütün hazırlıklarımızı tamamladık. 60'ı aşkın ülkeden 2 bine yakın sporcu ve yine on binlerce misafirimizi ağırlamaya hazırlanıyoruz. Kaçkar Dağları'nın eteklerine kurulmuş yaylalarda bu heyecanı yaşayacağız' dedi.

'Zümrüt köşemizi beraber keşfedelim'

Tüm sporseverlere davette bulunan Vali Yardımcısı Kurt, '11-13 Eylül tarihlerinde gelin bu heyecanı, bu sevinci Rize ilimizde birlikte yaşayalım. Memleketimizin zümrüt köşesi; yeşilin her türlü tonunun, suyun her türlü hikayesinin görülebileceği bir şehir Rize. Bu heyecanımızı ve sevincimizi çoğaltmak istiyoruz' diye konuştu.

'Rize bir spor kentidir'

Rize'nin sadece doğasıyla değil spor kimliğiyle de öne çıktığını vurgulayan Kurt, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

' Bu dev organizasyonun dünya spor takvimine kalıcı olarak eklenmesini arzuluyoruz, İlimizde birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonu düzenliyoruz. Kaçkar by UTMB de bunlardan bir tanesi. Yerel halkımız ve biz kamu yöneticileri bu durumdan fevkalade memnunuz. Bu organizasyonların ilimizin turizmine ve yerel kalkınmasına büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Diliyoruz ki bu etkinlik onlarca yıl ilimizde gerçekleşsin. Halihazırda Dünya Kar Motorları Şampiyonası, Enduro ATV Şampiyonası ve Türkiye Rafting Şampiyonası gibi dev organizasyonlara imza attık. Rize, spor kenti kimliğiyle bilinen bir şehir. Büyükşehir olmayıp da Süper Lig'de tek takımı olan da Çaykur Rizespor'umuzdur. Spor kimliği olan bu şehrin üzerine bir tuğla daha koymak istiyoruz ve tüm halkımızı Rize'mizi beraber keşfetmeye davet ediyoruz.'