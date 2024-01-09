5 kıtada, 50’den fazla ülkede, 500’ün üzerinde satış noktasına ulaşan Çilek’in paylaştığı verilere göre; dünyanın birçok ülkesindeki ebeveynler, çocuklarının odası için mobilya seçerken öncelikle güvenli ve kaliteli olmasını önemsiyor, buna göre karar veriyor.

Uzak Doğu’daki aileler daha küçük metrekareler nedeniyle işlevsel ürünleri tercih ederken, birden fazla çocukları olanlar ranza kullanımını önceliklendiriyorlar. Soğuk ülkelerde üçlü ranza talepleri daha sık görünürken, sıcak ülkelerin çocukları için yatakların geniş olanı tercih ediliyor.

Kuzey Amerika’daki evlerin çocuk odasında sıklıkla gömme dolap bulunduğu için aileler dolap harici olan ürünlerimizi karyola, şifonyer ve ders çalışma masalarını tercih ediyor. Avrupalı çocuklar en çok arabalı karyolayı tercih ederken, bebek odaları için çamaşırlık olarak kullanılan bol çekmeceli fonksiyonel ürünler daha çok satın alınıyor.

Arap ülkelerinde ise evlerin metrekareleri oldukça geniş olduğu için büyük ve geniş dolaplar, geniş ve süslü karyolalar tercih sebebi oluyor. Aynı zamanda beyaz kaplamalı mobilyaları çok seviyorlar ve çocuklarının odalarını geleneksel motiflerin yer aldığı aksesuarlarla tamamlıyorlar.

En öncelikli konu sağlık ve güvenlik

Çocuk mobilyalarında en önemli konular arasında yer alan güvenlik ve sağlık tüm dünya ülkelerindeki ailelerin en dikkat ettiği konular. Bu kapsamda 0-24 yaş arası mobilyaların imalatı için kullanılan malzemeler ve tasarımlardaki güvenlik öğeleri aileler tarafından dikkatle inceleniyor. Çilek, ailelerin tüm bu beklentilerini karşılarken ürünlerini Avrupa Birliği standartlarına uygun sağlığa zararsız malzemeler kullanılarak üretiyor. Almanya ve Amerika mobilyaların üretim malzemelerini çok detaylı ile kontrol ediyor ve belgelerini zorunlu kılıyor. Ürünlerdeki olmazsa olmaz yuvarlak köşelere dikkat eden aileler Çilek’i çocuk ve çevre dostu tasarımları ve dünyada kabul gören güvenli ürünler ve uluslararası üretim standartlarına uygunluğu nedeniyle ilk sırada tercih ediyor.