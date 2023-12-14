Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde yerli malı haftası etkinliği düzenlendi. Etkinlikte minikler, Türkiye’nin sahip olduğu güzellikleri, eğlenerek öğrendi.

Çayırova Belediyesi çocuk kulüplerinde yerli malı haftası etkinliği düzenlendi. Yerli malı kullanımının bilincinin artması amacıyla her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan yerli malı haftasına özel, Çayırova Belediyesi çocuk kulüplerinde düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Yerli malı haftasına özel kostümler giyen çocukların kimisi gözleme, kimisi mantı, kimisi çiğ köfte, kimisi közde kahve kimisi de kesme makarna yaparken, diğer öğrenciler de giydikleri yöresel kıyafetlerle Türk kültürünü yakından öğrenme şansına erişti. Çocuk kulüplerinde eğitim alan minikler, bununla birlikte ülkemizdeki coğrafi bölgeleri ve buralarda yetişen ürünler hakkında bilgi edindi. Çayırovalı minikler, ilçedeki çocuk kulüplerinde gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde unutulmaz bir günü yaşadı ve eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı.