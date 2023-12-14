Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.

Star Wars Jedi: Fallen Order Önerilen Sistem Gereksinimleri

Bellek: 16 GB

16 GB Grafik Kartı: AMD Radeon RX Vega 56

AMD Radeon RX Vega 56 Star Wars Jedi: Fallen Order İşlemci: Intel Core i7-6700K

Intel Core i7-6700K Dosya Boyutu: 55 GB

55 GB İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / 8.1 / 10

Star Wars Jedi: Fallen Order Minimum Gereksinimleri

Bellek: 8 GB

8 GB Grafik Kartı: AMD Radeon HD 7750

AMD Radeon HD 7750 İşlemci: Intel Core i3-3220

Intel Core i3-3220 Star Wars Jedi: Fallen Order Dosya Boyutu: 55 GB

55 GB İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / 8.1 / 10

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order’ı çalıştırabilir miyim?

Star Wars Jedi Fallen Order sistem gereksinimleri, en az 8 GB RAM’e ihtiyacınız olacağını belirtiyor. Ek olarak, oyun geliştiricileri, sisteminizde yaklaşık 16 GB RAM önerir. Star Wars Jedi Fallen Order’ı çalıştırmak için en azından bir Intel Core i3-3220 CPU gereklidir. Bununla birlikte, geliştiriciler oyunu oynamak için Intel Core i7-6700K’ya eşit veya daha büyük bir CPU önermektedir. En az bir AMD Radeon HD 7750 grafik kartınız olması koşuluyla oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıca, Star Wars Jedi Fallen Order’ı en yüksek ayarlarla çalıştırmak için bir AMD Radeon RX Vega 56 önerilir. Star Wars Jedi Fallen Order’ı kurmak için en az 55 GB boş disk alanına ihtiyacınız olacak.