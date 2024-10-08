VM Medical Park Pendik Hastanesi’nde 1-7 Ekim “Emzirme Haftası” nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında anne ve anne adaylarına anne sütünün bebek sağlığı üzerindeki etkileri ve emzirmenin önemi anlatıldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Sami Yazar, “Bebeğin sağlıklı gelişimi için anne sütü şarttır” dedi.

VM Medical Park Pendik Hastanesi, 1-7 Ekim tarihlerinde “Emzirme Haftası” kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik bir farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, uzman doktor ve bebek hemşiresi, anne sütünün bebek sağlığı üzerindeki etkilerini ve emzirmenin önemini anlattı. Seminerde, anne sütünün bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hastalıklara karşı koruma sağladığı ve bebeklerin sağlıklı gelişimine katkı sunduğu vurgulandı. Ayrıca, emzirme sürecinde annelerin karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşılabileceği konusunda da bilgilendirme yapıldı. Etkinlik sonunda katılımcılar, uzmanlarla birebir görüşerek emzirme süreciyle ilgili sorularına yanıt buldu. Farkındalık etkinliği, anne sütünün önemine dikkat çekmeyi ve emzirmenin teşvik edilmesini hedefledi.

“Bebeğin sağlıklı gelişimi için, anne sütü şarttır”

Seminer sonrası konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Sami Yazar, “1-7 Ekim haftası bilindiği üzere Emzirme Haftası, emzirmenin önemini bugün annelere seminer vererek anlattık. Dünya Sağlık Örgütü ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeyi öneriyor. 2 yaşına kadar da anne sütü ile beslenmeye devam edilmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla, harika bir besin olan anne sütünü emzirmeyi teşvik etmemiz gerekiyor, özellikle bu hafta emzirme haftası, anne sütünün faydalarına hepimiz tanık oluyoruz. Annelerimiz çok ilgili, bütün anneler ilk planda bebeklerini emzirmek istiyorlar. Anne sütünün önemini, bebek için ne kadar sağlıklı bir besin olduğunu biliyorlar. Anne sütü en ideal besindir, anında hazır olur, ideal sıcaklıktadır, bebeğin bütün ihtiyaçlarını içerir. Mineraller, probiyotikler, koruyucu hücreler, bunların hepsi anne sütünün içerisinde vardır. Bebeğin sağlıklı gelişimi için, sağlıklı bir birey olması için anne sütü şarttır” diye konuştu.

“Doğru emzirme teknikleri süt gelişi için çok önemli bir faktör”

Doğru emzirme teknikleri anlatan Bebek Hemşiresi Merve Bilici, “Yeni nesil annelerimiz eskiye nazaran çok daha bilgiye aç ve öğrenmeye açıklar. Bizde ekip olarak olabildiğince annelerimizi eğitip bu konuda bilgilendiriyoruz. Geri dönüşler eskiye nazaran çok çok daha iyi, bizde takiplerimizde bu süreci daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Doğru emzirme teknikleri süt gelişi için çok önemli bir faktör. Bebeği ne kadar doğru şekilde, doğru pozisyonda emzirtirsek, süt gelişi o hızda daha etkili gelmeye devam eder. Bir bebeğin doğru emzirilmesi, bebeğin uzun soluklu emmesi halinde çene çok aktif bir şekilde hareket halinde olur. Çene kısmından kulağa kadar hizada hareketliliği görmüş olacaksınız. Biz de bu konuda annelere gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz” diye konuştu.