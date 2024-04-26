Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çocuk Şenliği’, Koza Çocuk Akademisi öğrencilerinin gösterisi ile sona erdi.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ve Demirkapı Şükran Gönenç Bilgi Evi’nde eğitim gören 4-6 yaş arası 160 öğrenci 23 Nisan’a özel gösteri hazırladı. Minik öğrenciler Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu’nda sergiledikleri İstiklal Marşı, çayda çıra, Silifke’nin yoğurdu, ham çökelek, Türk çocuğu ve olimpiyat oyunları gösterileri büyük bir beğeniyle izlendi.

Düzenlenen törende konuşan Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, “Osmangazi’de 23 Nisan kutlamaları Demirtaş’ta düzenlenen konser ve etkinliklerle başladı. Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz büyük kortej yürüyüşüyle devam etti. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile son buldu. Minik öğrencilerimiz bize çok güzel gösteriler sundu” dedi.

Birbirinden yetenekli miniklerin düzenlediği gösterileri izleyen aileler ve vatandaşlar, uzun süre öğrencileri alkışlayarak tebrik etti.