Rahmi M. Koç Müzesi yeni eğitim-öğretim yılında öğrencileri bekliyorİSTANBUL (İGFA) - Rahmi M. Koç Müzesi Öğrenme Programı, 2023-2024 döneminde de yüz yüze ve çevrim içi olarak devam ediyor. Okul gruplarına yönelik Eğitim Paketleri matematikten coğrafyaya, astronomiden enerjiye kadar ders ve konuları kapsayan kapsamlı içeriği ile öğrencilerin merak, araştırma ve inceleme duygularını geliştirmeye imkan sağlıyor. Müzenin ekim ayı eğitim atölyeleri ise miniklere eğlenceli bir hafta sonu vadediyor

Çağdaş bir müzenin en önemli görevinin ‘eğitim’ olduğu bilinciyle hareket eden Rahmi M. Koç Müzesi, yeni dönemde okul müfredatını destekleyen eğitim uygulamalarına devam ediyor.

Öğrencilerin hedef ve kazanımlarına uygun hazırlanan koleksiyon ve eğitim atölyeleri ile miniklerin merak, araştırma ve inceleme duygularını geliştirmelerine imkan sağlanıyor. Müzenin Öğrenme Programı’nda yer alan etkinlikler yüz yüze veya çevrim içi gerçekleştiriliyor.

Okul gruplarına yönelik Eğitim Paketi ile öğretmenler ve öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi boyunca matematik, coğrafya, tarih, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, astronomi ve enerji gibi ders ve konuları kapsayan eğitimlere katılabilecek. İletişim Eğitimi’nde telgraf, telefon, diktafon, televizyon gibi önemli iletişim aletlerinin nadir örneklerinin bir araya geldiği koleksiyonu inceleme imkânı bulan öğrenciler iletişim tarihine yolculuk yapıyor. Zeytinyağı Fabrikası Eğitimi’nde, gerçek bir zeytinyağı fabrikasının parçalarından oluşturulan bölümde buharlı makinenin, taşıyıcı bantlarla çevrilen değirmen taşlarının ve preslerin nasıl çalıştığı öğreniliyor. Ulaşım Araçları Eğitimi’nde ise kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımında kullanılan nadide araçlar yakından inceleniyor, detaylı bilgiler paylaşılıyor. Öğrenciler, Güneş saatinin çalışma prensibini, yer-yön bulmayı, ışık ve gölgenin önemini Bilimsel Aletler Eğitimi’nde öğrenme imkanı buluyor.

“RMKM Hafta Sonu Eğitim Atölyeleri” ise hem eğitici hem eğlenceli içerikleri ile ekim ayının sonuna kadar minikleri bekliyor.