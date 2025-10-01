Sumud Filosu'nda Saldırı Alarmı

Küresel Sumud Filosu’nda bulunan aktivist Dilek Tekocak, CNN Türk’e yaptığı açıklamada Gazze’ye ilerleyen filonun tam anlamıyla alarm durumuna geçtiğini belirtti. Tekocak, sabaha karşı taciz edildiklerini ifade ederek, "Önümüzdeki 10 dakikalık mesafede 12 geminin bulunduğu bilgisi verildi. Üzerimizde çok sayıda insansız hava aracı uçuyor. Olası bir müdahaleye karşı filodaki herkes teyakkuzda," dedi.

“Hiçbirimizde korku yok; teyakkuz halindeyiz. Silahsız, sivil bir girişimiz. Herhangi bir müdahale olması durumunda karşılık vermeyeceğiz, pasif direnişle yanıt vereceğiz. Şu anda güvertede can yeleklerimizle bekliyoruz. Müdahale edilirse tüm insanları kendi şehirlerindeki en büyük meydanlara; İstanbul’dakileri ise ABD Konsolosluğu önüne çağırıyorum. Dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi insanların her birinin birer Sumud Filosu yolcusu olduğunu biliyoruz — bu yüzden filoya yapılacak herhangi bir müdahaleyi Gazze ve Sumud’un gündemde kalması için duyurmanızı istiyoruz.”

“Bizi Engellemek İçin Hizaya Dizilmişler"

Filodaki bir diğer Aktivist Davut Daşkıran ise yaşananları şöyle açıkladı:

Şu anda birkaç mil önümüzdeki 12 gemi karaya çekildi. Bizi engellemek için hizaya dizilmişler. Bizi bekliyorlar. Muhtemelen bir set çekme durumundalar. Bizi belki de bir müddet bu şekilde engelleyip tüm gemilerimizin bir araya gelmesini istiyor olabilirler. Bir araya geldikten sonra müdahale edebilirler. Şu anda net bir şey yok. Bu gece askeri bir müdahale bekliyoruz. Çünkü bir müdahale olmaz ise biz bu sabah Gazze’ye ulaşmış olacağız. Bir müddet sonra bu gemileri gözle görür bir pozisyona geleceğiz. En azından onların müdahalesini zorlaştırmak istiyoruz. Ne kadar müdahale olsa da kalan gemilerimiz Gazze’ye varacak.

Hepimiz birbirimize söz verdik. Herhangi birimize müdahale olursa kimse karşı çıkmayacak. Çünkü gemiden alabilirler, başka bir noktaya götürebilirler. Bizim mesajımız belli. Biz ablukayı kırmak için yola çıktık. Tüm dünya görecek: Sivil inisiyatife sahip bir grubuz ve onlar bize silahla müdahale ederse tüm dünya bunu görecek. Biz durmayacağız, bizi durduramayacaklar. Ben bir defa tarihin bu parçasında bulunmaktan gurur duyuyorum. Şu an buraya kadar gelmiş olmak benim için hayatımın unutulmaz anlarından bir tanesi. Çok duygusal anlar yaşadık. Hiçbir korku hissetmiyorum.