Bilecik Belediyesi tarafından ara tatile çıkan öğrenciler, Denizaltı Macerası adlı çocuk tiyatrosunda eğlenceli vakit geçirdi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Bilecik Belediyesi tarafından ara tatile çıkan çocuklar, Denizaltı Macerası adlı çocuk tiyatrosunda düzenlendi. Denizlerin ve çevrenin kirletilmemesi, çöplerin yerlere atılmaması mesajlarının çocuklar ve yetişkinlere iletildiği oyun, büyük bir beğeniyle izlendi. Salonun dolduğu tiyatro oyununu, Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten de çocuklarla birlikte izledi.

Neşeli şarkılar eşliğinde sahnelenen oyun sonunda Başkan Yardımcısı Bilen Gökten Eskişehir Tiyatro Oyunları oyuncularına teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

16 Kasım Cumartesi günü ise çocuklar yine kendileri için hazırlanan ’Tavşan ile Kaplumbağa’ adlı oyun için salonları doldurabilir.