Çocukların gelişimine katkı sağlayan araçlardan biri olan scooter kullanım becerisi ve yaş gruplarına göre çeşitlere ayrılır. Teker sayısı ve düzeni de çocuğun yaşına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Aynı zamanda renk ve model seçenekleri de vardır. Bazı modellerde üst gövde değişebilir, bu sayede ileriki zamanlarda scooterda yıpranma olduğundan tamamen yenisini satın almak yerine parça değişimi yapılabilir. Böylece çocuğun farklı desende ve renkte scooter kullanması da mümkün olabilir.

Çocuklarda motor beceriler üzerinde olumlu etkileri olan scooterlar aynı zamanda çocuklara özgürlük hissi sunar. Çocuklar için scooter seçerken bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

İçindekiler

Çocuklar İçin Scooter Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Genellikle çocuklarda scooter kullanımı 2 yaş sonrası için uygundur. 2 ile 4 yaşının arasındaki çocukların kullanım sırasında dengede kalabilmesi adına 3 ya da 4 tekerlekli olan scooter modelleri seçilmelidir. Eğer çocuğun yaşı daha büyükse veya denge konusunda başarılı olduğu düşünülüyorsa 2 tekerlekli olan modeller de satın alınabilir.

Kısacası çocukların daha rahat ve sağlıklı şekilde hareket edebilmesi için kolayca kullanabileceği ve yaşlarına uygun bir scooter almak gerekir. Bu aşamada tekerlek sayısından başka direksiyon boyuna ve scooterın malzemesine de dikkat etmek gerekir.

Tekerlek Sayısı

3 Tekerlekli Scooter Modelleri

Dengeli bir yapıya sahip olan 3 tekerlekli scooter modelleri 2 ile 7 yaş arasındaki çocuklar rahatça kullanabilse de çocuklar büyüdükçe 2 tekerlekli modellere yöneleceklerdir. Önde 2 ve arkada 1 tekerlekli olan modeller direksiyon kontrolünün daha rahat olması sebebiyle aileler ve çocuklar tarafından daha fazla ilgi görür. Kullanımı kolay olan bu modeller sayesinde çocuklar daha çabuk sürmeyi öğrenebilirler, ailelerin ise içleri daha rahat eder. Böylece scooter sürmeyi çabuk öğrenen çocuğun kendine olan güveni de artar. Bunun tam tersine önde 1 arkada 2 tekerlekli olan modeller de vardır, bu modeller ise daha fazla profesyonellik gerektirir ve çok fazla tercih edilmemektedir.

2 Tekerlekli Scooter Modelleri

2 tekerlekli scooterlar 7 yaşın üzerindeki çocuklar için daha uygundur. Bunun nedeni ise boy uzunluğu ve yüksek denge yeteneği gerektirmesidir. Bu scooterlarda çocukların dengede durması için belli bir hıza ulaşmak gerekir. Bu nedenle çocuklar 3 tekerlekli scooter kullanmayı iyice öğrendikten sonra 2 tekerlekli olan modellere geçmelidir.

Aynı zamanda 2 tekerlekli olan scooter modelleri daha yüksek manevra kabiliyeti gerektirir. 3 tekerlekli scooterlara kıyasla denge kontrolü sağlamak biraz daha zordur.

Direksiyon Boyu

Scooter alırken direksiyon boyunun çocuğun boyu ile orantılı olmasına özen gösterilmelidir. Böylece çocuk direksiyonu daha rahat kavrar. Bunun için ayarlanabilir direksiyon özelliğine sahip olan modellere öncelik verilmelidir. Böylece kullanım daha güvenli ve rahat hale gelecektir. Buna ek olarak fren kontrolünün bulunması güvenlik seviyesini daha da artıracaktır.

Scooter Malzemesi

Hem daha dayanıklı olması hem de çocuğa güvenli sürüş imkanı sunması sebebiyle kaliteli scooter modelleri tercih edilmelidir. Düz zeminlerde kullanım için lastik tekerlekli modeller uygun olacaktır. Geniş platformlu olan modeller çocuğun aynı anda iki ayağını birden koyabilmesini sağlar. Bu modeller özellikle dört yaşının altında olan çocukların dengede kalabilmesi açısından önemlidir. 4 yaşının üstündeki çocuklar için ise metal modeller kullanmak yeterlidir. Hafif materyaller ile tasarlanan ürünler aynı zamanda daha kolay taşınır. Bunlar hem daha kolay kurulur hem de rahatça katlanabilir. Bu nedenle çocuklara konforlu ve pratik bir kullanım olanağı sunar.

Scooter satın alırken koruma aksesuarlarının alımı da ihmal edilmemelidir. Dizlik, bileklik, kask gibi aksesuarlarla scooter kullanımı daha güvenli hale gelecektir. Bunlar olmadan çocukların scootera binmesine izin verilmemelidir.