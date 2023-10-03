Osmangazi Belediyesi, mahallelerdeki parkları yenilemeye devam ediyor.

Mahalledeki parkları mahallede yaşayanların istek ve taleplerine göre yenileyen Osmangazi Belediyesi, bu çerçevede Veysel Karani Mahalle Çocuk Parkı’nı baştan aşağı yeniledi. 4 bin 360 metrekare alanda bulunan parkta 240 metre kare oyun alanı, 2 bin 210 metrekare yeşil alan, 260 metrekare spor alanı, 332 metrekare, 63 metrekare egzersiz alanı ile 630 sertzemin Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmayla yenilendi. Ayrıca fitness aletleri, salıncaklar,aztek, zıpzıp, tahterevalli, oyun grupları, piknik masası ve bankların yanı sıra,700 adet bitki v 200 kilogram çim ile park tamamen yenilenmiş oldu.

Veysel Karani Çocuk Parkı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Vatandaşlarımızın daha güzel ortamlarda yaşayabilmesi, nefes alabilmesi ve daha huzurlu ortamlarda vakit geçirebilmesi için yeni parklar kazandırıyoruz. Yeni parklar yaparken eskiyen parkları da yeniliyoruz. Veysel KaraniMahallemiz’de1993 yılında açılmış parkımız da bazı yıpranmalar meydana gelmiş. Bizlerde belediye olarak parkı baştan aşağı yeniledik. Burada yeni bir yaşam alanı, çocuklarımız için oyun aletleri ve vatandaşlarımız içinyürüyüş yolu, yeşil alan, gençlerimiz için ise spor alanları yaptık. Yenilenen parkımız, mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Veysel Karani Mahalle Muhtarı Mustafa Gezgin de mahallesinde bulunan parkı yenileyerek hizmete açan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a mahalle sakinleri adına teşekkür etti.