Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Sömestir Atölyeleri ’Penceremdeki Yaşam Resim Atölyesi’ ile devam etti.

Ara tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek değerlendirmek isteyen minik sanatseverler Bozüyük Belediyesi Sanatevi’ndeki Resim Atölyesi’nde bir araya geldiler. Bozüyük Belediyesi Sanatevi atölyelerinde alanlarında uzman isimler tarafından eğitim gören öğrencilere bu kez Resim Eğitmeni Gülben Özel eşlik etti. 5 yaş,7 yaş, 8 yaş ve 9 yaş grubu öğrencilerle 4 grup halinde gerçekleştirilen atölyede çocuklar temel resim bilgisi eğitimi alarak resim yapmanın inceliklerini öğrendiler.