Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit ve mahallenin çocuklarını makamında ağırladı. Çocuklar sordu, Başkan Söğüt yanıtladı.

Minik misafirlerini kapıda karşılayan Başkan Şener Söğüt, onların isteklerini dinledi ve yapılan çalışmaları aktardı.

Yerel yönetimlerin işleyişi ile ilgili çocuklara bilgiler veren Başkan Söğüt, "Sizlerle bir arada olmak, sizleri bu makamda ağırlamak beni mutlu etti. Bizler daha güzel bir Körfez için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin mutlu olması için de çok sayıda projeyi hayata geçirirken, çeşitli etkinlikler de düzenliyoruz. Mimar Sinan Mahallesi’nde kısa sürede bir bilgi evi açıyoruz. Müjdesini de vereyim Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Akademi Lise’de yapıyoruz. Kent Meydanı projesi

kapsamında bir de kütüphanemiz olacak. Spor okullarımız yaz-kış hizmetinizde. 5 bin çocuğumuz eğitim alıyor. Sizlerin mutlu olması, bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. O yüzden önceliğimiz

çocuklarımız" dedi.