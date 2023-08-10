Afetlere karşı ciddi hazırlık yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uygulamalı eğitimlerle vatandaşları afetlere karşı bilinçlendiriyorKOCAELİ (İGFA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Bir daha aynı acıların yaşanmaması için Kocaeli’ni depreme dayanıklı bir kent haline getirmek hedefiyle “Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesini” uygulamaya koyan Büyükşehir Belediyesi, verdiği eğitimlerle vatandaşları afetlere karşı bilinçlendiriyor.

AFAD tarafından 2019 yılında afet konusunda toplumu bilinçlendirme projeleri arasında iyi uygulama örneği olarak seçilen Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi’ne vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Kentte afet bilinci oluşmasına yönelik çalışmalara hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü, Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim projesiyle binlerce gönüllü vatandaşa ulaşıyor. Proje kapsamında kendi mahallelerinde afetlerle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler alan vatandaşların böylece olası afetlere karşı bilinçlenmesi sağlanıyor.

RİSKLERİ ANALİZ ETME İMKÂNI

Alanında uzman bir akademisyenin gözetiminde sahaya çıkarak ‘Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi’ uygulaması gerçekleştiren vatandaşlar, evlerin dış cephelerini inceliyor ve yine uzmanların yönetiminde yapıların yapısal bozukluklarını tespit ediyor. Böylece binaların dış cephelerinde bulunan ve olası deprem esnasında düşüp zarar verebilecek parçaların binadan azaltılması ve indirilmesi noktasında bilinçlenen vatandaşlar, sahada verilen eğitimle binalarda gördükleri riskleri analiz etme imkânı buluyor

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ARANIYOR

Güvenli Yaşam Odası uygulaması ile yapısal olmayan risklerin azaltılmasıyla ilgili farkındalığın oluşturulduğu projede, afet sırası ve sonrası için “Temel Afet Bilinci”, “Yangın,” “İlkyardım”, “KBRN”, “Hafif Arama Kurtarma” ve “Psikolojik İlkyardım Eğitimleri” veriliyor. Programlar sonunda gerçekleştirilen oturum ile çözüm önerileri ve yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulunuluyor. Proje kapsamında şimdiye kadar 6 ilçede 37 mahallede 1206 gönüllü mahalle halkına eğitim verildi.