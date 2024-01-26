Körfez’de öğrencilerin yarıyıl tatilini en güzel şekilde geçirmesi için düzenlenen çocuk şenlikleri "Tembel Ayşe" tiyatro oyunu ile devam etti. Oyunda miniklere sağlıklı yaşamın nasıl olması gerektiği ve temizliğin önemi anlatıldı.

Körfez Belediyesi, miniklerin yarıyıl tatilini en güzel şekilde geçirmesi için düzenlediği çocuk şenlikleri büyük ilgi görüyor. Tütünçiftlik’te düzenlenen etkinlikte Tembel Ayşe oyunu çocuklarla buluşturuldu. Tiyatroyu kahkahalarla izleyen miniklerin mutluluğu yüzlerinden okundu. İzleyenleri kendine hayran bırakan Tembel Ayşe isimli tiyatro oyununda çocuklara sağlıklı yaşamın nasıl olması gerektiği öğretildi. Temizliğin önemini ve düzenli hayatı konu alan tiyatro oyunu, minik izleyicilerinden tam not aldı.

Tütünçiftlik’in ardından Yarımca’da da etkinlikler düzenledi. Yarımca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çocuk şenliği etkinliğinde de Roza Tiyatro grubu sahneye çıktı. Hacivat ve Karagöz oyunuyla başlayan etkinlik, dans ve oyunlarla devam etti. Her yaştan çocuğun katıldığı etkinliğe ilgi yoğu oldu. Şarkı söyleyip oyunlar oynayan çocuklar, program sonunda Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ e teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Körfez’de tatil boyunca devam edecek olan etkinlikler Hereke’de de gerçekleştirilecek.