ESKİ Genel Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. döneminde de su tasarrufu eğitimlerine devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) Halkla İlişkiler Birimi, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının ilk döneminde 3700 çocuğa su tasarrufu eğitimi vererek “Su Kahramanı” olmalarını sağladı. İkinci dönem ile birlikte eğitimlere devam eden Halkla İlişkiler Birimi, 1250 çocuğa suyun önemi, bilinçli su tüketimi, suyun geçtiği aşamalar ve su tasarrufu eğitimleri vererek toplamda 4950 çocuğa ulaştı.

Çocuklara verilen bilinçlendirici eğitim sonrasında, günlük yaşantılarında su tasarrufunu destekleyici görev çizelgeleri ve gelecek nesillerden emanet olan suyun bilinçli tüketimi için çevrelerinde daha aktif olmalarını desteklemek amacıyla su kahramanları rozetleri hediye edildi.