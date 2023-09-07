Demir eksikliği en basit anlamıyla ile kansızlık olarak bilinmektedir. Demir eksiliğini anemi olarak da ifade edilmektedir. Demir eksikliği birçok nedenle oluşabilmektedir. Bebek, çocuk, genç, yetişkin veya yaşlı ayrımı yapılmaksızın, kadın erkek ayrılmaksızın hemen herkeste görülebilmektedir. Tedavi edilmesi gereken ciddi bir sağlık sorunudur.

Demir Eksikliği Neden Kaynaklanır?

Demir eksikliğin en baş nedenlerinden biri dengesiz beslenmedir. Beslenmeden kasıt ise şudur, tek yönlü beslenme yapılmamalı, beslenme öğünleri atlanmamalı, diyetisyen kontrolü olmadan kendi kendine diyetler uygulanmamalı, demir içeren besinlerin vücuda alınmasına özen gösterilmelidir. Bazı gıdalardan ve içeceklerden uzak durulmalı, kararınca tüketilmelidir. Çay ve kahve tüketimi çok olan kişilerde genel olarak demir eksikliği görülmektedir. Özellikle yemek yedikten hemen sonra çay ve kahveye saldıran kişiler, yemekler ile birlikte aldıkları tüm demiri çay ve kahve ile kolaylıkla yok edebilmektedirler. Demir eksikliği ayrıca B12 vitamin eksikliği, folik asit değerinin düşük olmasından da kaynaklanmaktadır. B12 vitamin eksikliğiniz var ise bol miktarda B12 içeren besinleri tüketmelisiniz, özellikle kırmızı et tüketimi B12 oranınızı yükseltecektir. Yine de yükselmeyen değerlere sahip olmanız durumunda ilaç takviyesi ile yükseltmeniz mümkün olacaktır. Bazen ise demir ne kadar alınsa da kişiden kişiye değişmekle birlikte bağırsaklarda emilimi olmayabilir. Bu durumda da yine demir eksikliği sorunu ile karşı karşıya kalmanız mümkün olacaktır.

Bebeklerde Demir Eksikliği Nasıl Anlaşılır?

Bebeklerde demir eksikliğini anlamak oldukça basittir.Bebeğinizin neşesi yerinde değil, sürekli bir uyku ve yorgunluk hali mevcut ise bebeğinizin demir değerlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. İştahsızlık, solgun cilt, kabızlık, dikkat dağınıklığı ve gelişim düzeyinde gecikmeler yaşanıyorsa demir eksikliği belirtileri olabilir.Bebeklerde oldukça fazla görülen demir eksikliği tedavi edilmezse ileri boyutta farklı hastalıkların oluşmasına neden olabilir.Bebeklerde anne sütünün önemi oldukça fazladır.Bu yüzden 0-6 aylık bebeklerin anne sütü almaları oldukça önemlidir.İleri yaşlarda ise düzenli beslenme balık ve yeşil yapraklı besinlerin tüketilmesi demir eksikliğinin oluşmasını engeller. Bebeğinizde demir eksikliği olduğunu düşünüyorsanız bir çocuk doktoruna götürüp kan değerlerine baktırmanız en doğru işlem olacaktır. Her daim vurguladığımız konulardan biri de bebeğin yeterli miktar ve sürede anne sütü alması gerektiğidir. Bilindiği üzere bebeğin bağışıklık sisteminin kuvvetli olması ve birçok hastalığa yakalanma riskini düşürmenin en etkili yolu yeterli miktarda anne sütü alımından geçmektedir.

Bebeklerde Demir Eksikliği Tedavisi

Bebeklerde demir eksikliği olduğunun belirlenmesi için öncelikle kan tahlili yapılması gerekmektedir. Yapılan kan tahlili sonuçlarına istinaden bebeğin demir eksikliği olduğu tespit edilmiş ise tedavi sürecine geçilmelidir. Demir eksikliği tedavisi henüz küçük bir birey olan bebeğiniz için şurup ya da ağız yolu ile alınan bir damla ile olmaktadır. Demir eksikliği tedavisi süresince rutin olarak aylık kan tahlillerine de devam edilmelidir. Sürekli kontrol altında tutulması ile demir eksikliği tedavi edilmiş, tüm değerler olması gereken düzene gelmiş ise tedaviye olumlu cevap alınmış demektir. Bebeğiniz biraz daha büyüyüp, 6 ay ı geçtiğinde ise ilaç tedavisinin yanı sıra demir eksikliğini giderecek gıdalar tüketmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle altıncı aydan itibaren ek gıdaya geçilmesi ile birlikte bebeğinize kahvaltı alışkanlığını aşılayabilirsiniz. Kahvaltı alışkanlığında ilk etapta yumurta sarısı ve peyniri bebeğinize yedirerek bu tatlara karşı yakınlığını oluşturmanız mümkün olabilmektedir. Kahvaltıdan kasıt zaten uzun uzadıya yapılacak bir kahvaltı değil, hem kan değerlerine faydalı besinler hem de bebeğinizin ihtiyacı olan yararlı besinlerden bahsedilmektedir.