Spor ile meydana gelen kafa travmaları (beyinin görevlerini geçici olarak karıştıran beyin sarsıntısı gibi) genelde, hafiftirler ve tamamıyla tedavi edilebilirler. Ancak, çocuklarda görülen beyin travmaları, geçici hafıza kayıplarından ölümcül beyin şişmelerine kadar birçok ciddi sağlık risklerine neden olabilir. Bununla birlikte, çocuklarda olan beyin sarsıntısı bazen fark edilemez, çünkü travmadan sonra belirtiler belirgin değildir.

Eğer çocuğunuz beyin sarsıntısı yaşamadan önce yaptığı fiziksel aktiviteye ya da spora devam ederse, ortaya başka komplikasyonlar çıkabilir ve Kafa travmalarının iyileşmesi zaman alır. Kafaya alınacak yeni bir darbe ile ölümcül beyin şişmesi ortaya çıkabilir, buna ikinci darbe sendromu da denilmektedir. Bununla birlikte, beyin sarsıntısı geçiren bir atlette sarsıntı sonrası sendromu gelişebilir, baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik ve (hafıza ve dikkat gibi) düşünme becerilerinde zorluklar meydana gelebilir. Bu durumda, çocuklar beyin sarsıntısı geçirdiklerinin farkında olmazlarsa, belirtiler çocuklar için çok daha karışık bir durum haline gelebilir. Araştırmacılar beyin sarsıntılarının diğer etkileri hakkında çalışmalarını sürdürmektedirler. Bir çocuk ilk beyin sarsıntısını geçirdikten sonra, ikinci bir sarsıntıyı geçirme riski çok yüksektir. Yıl içinde birden fazla sarsılmanın kümülatif etkileri olabilir.

Spor veya fiziksel aktiviteler yaparken çocukların kafa travmalarından korunması için, uygun ve koruyucu kıyafetlerin (kask gibi) kullanılması gerekmektedir. Ancak, kasklar ve çene koruyucuları tüm beyin sarsıntılarından çocukları koruyamayabilirler. Bunun yanında, çocuğunuzun kafasını hafif bir şekilde çarpması veya kafasını bir yere vurması bile beyin sarsıntısına neden olabilir ve bu sarsılmalar her zaman bilinç kaybı içermezler. Beyin sarsıntılarının işaretleri ve belirtileri aşağıda listelenmiştir:

- Baş ağrısı ya da kafa da “basınç” hissi

- Mide bulantısı veya kusma

- Denge problemleri veya baş dönmesi

- Çift veya puslu görme

- Işığa veya sese karşı hassaslık

- Cansız, halsiz veya şaşkın hissetme

- Dikkat toplama zorluğu

- Hafıza problemleri

- Karıştırma

- Uyuşma ve karıncalanma

- Uyku problemleri

- Ruh hali değişiklikleri

Eğer çocuğunuzun beyin sarsıntısı geçirdiğinden şüpheleniyorsanız, acilen tıbbi destek alınız. Doktorunuz durumun ciddiyetini ve çocuğunuz yapmaya devam ettiği sporuna ya da fiziksel aktivitesine dönüp dönemeyeceği ile ilgili kararını bildirecektir.