Gece yatak ıslatma sorunu olan çocukların aileleri sorgulandığında, anne veya babada veya her ikisinde de gece yatak ıslatma sorunun olduğunun ortaya çıkması çok şaşırtıcı bir bulgu değildir.

Eğer gece yatak ıslatma sorunu annede varsa bu oran %30-35'lere, hem anne hem babada varsa bu oran %70-75'lere kadar çıkabilmektedir. Yani anne ve babada yokken sadece %15 civarında görülen gece yatak ıslatma sorunu, durumun ebeveynlerden birisinde olmasında 2 kat, hem anne hem babada olması durumunda ise 4 kata kadar yükselmektedir.

Daha ilginç bir nokta ise; anne veya babada kendiliğinden gece yatak ıslatmanın düzelme yaşı ile çocuğunkinin paralellik göstermesidir. Yani eğer anne veya babada gece yatak ıslatma sorunu 9 - 10 yaşına kadar devam ettiyse, kendi haline bırakıldığında çocukta da bu sorunun kabaca aynı yaşlara kadar devam edeceğini öngörebilmekteyiz.

Ama tabii ki güncel tıp bilgileri bu sorunun 9 - 10 yaşına kadar tedavisiz bırakılmasının son derece sakıncalı olduğunu göstermektedir.