Gece yatak ıslatmanın bilinen 3 nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi gece üretilen idrar miktarının fazla olması yani vücudun gece fazla miktarda idrar yapmasıdır. Normalde gece üretilen idrar miktarı, gündüz üretilenin yarısı kadardır. Bazı kişilerde gece idrar üretimi fazla olduğu için, gece boyunca idrara çıkma hissi ortaya çıkabilmektedir. Bir başka neden olan mesane kapasitesinin sınırlı olmasıdır. Geceleri normal idrar üreten bu kişilerde mesane kapasitesi düşük olduğu için, mesane çabuk dolmaktadır. Gece boyunca idrar yapma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Üçüncü nedeni ise uykuyla ilgili olandır. Aileler bunu çocuklarının uykularının ağır olduğunu söyleyerek bize yansıtırlar. Uykuda gece boyunca aslında beyin idrar kesesinin fonksiyonlarını takip eder. Mesane dolduğu zaman doluluk sinyalini beyne iletir. Beyin bunu algılayarak mesanenin kasılmasını yani işemenin başlamasını engelliler. Eğer bu mekanizma çalışmazsa yani mesaneden gelen doluluk sinyalleri beyin tarafından algılanmaz ve önlem alınmazsa o zaman gece yatak ıslatma sorunu ortaya çıkar. Bildiğimiz üç problem, üç neden bunlardır. Gece yatak ıslatmada birden fazla neden bir arada olacak şekilde de etkili olabilirler.