Bursa’nın marka değerlerinden biri olan Hasanağa enginarı Nilüfer Belediyesi tarafından kitaplaştırıldı.

Nilüfer Belediyesi, Bursa’nın marka değerlerinden biri olan Hasanağa enginarı üzerine kurulu bu mutfak kültürünü ve enginarlı tarifleri bir kitapta toplayarak gelecek nesillere aktarmak üzere kalıcı hale getirdi. “Yemek dünyasının Oscar’ı” olarak anılan Gourmand ödüllü şef Aydan Üstkanat’ın, leziz tariflerini kaleme aldığı “Çanak” adlı kitabın tanıtımı Pancar Deposu’nda yapıldı.

Yılardır Bursa ve Nilüfer’in yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla başta festivaller olmak üzere birçok etkinliğe imza atan Nilüfer Belediyesi, coğrafi işaretli Hasanağa enginarının lezzet yolculuğunu hazırladığı kitapta gelecek nesillere aktarmak için topladı. “Yemek dünyasının Oscar’ı” olarak anılan ’Gourmand’ ödüllü gastronomi yazarı ve yemek fotoğrafçısı şef Aydan Üstkanat’ın, leziz tariflerini kaleme aldığı “Çanak” adlı kitabın tanıtımı Pancar Deposu’nda yapıldı. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Turgay Erdem, yöresel lezzet ve ürünlerin tanıtımı ve kitabın hayata geçirilmesindeki sürecini anlattı. Yemek kültürünün, yaşanılan coğrafya ile doğrudan bağlantılı olduğunu açıklayan Erdem, “Yaşadığınız coğrafyanın endemik yapısı, orada yaşayan insanların mutfak kültürünü de belirler. Ege’de ot yemeklerinin, Güneydoğu’da et yemeklerinin ağırlıkta olması gibi. Anadolu her bakımdan o kadar zengin bir yapıya sahip ki, bu durum mutfak kültürümüze de yansımış durumda. Osmanlı mutfağının zenginliği, bugün hala tüm dünyada bilinen bir gerçektir. Bizim geleneksel mutfak kültürümüzde tencere yemekleri vardır ve sağlıklı olan beslenme tarzı da budur zaten. Günümüzde değişen yaşam tarzlarımızla birlikte yemek kültürümüz de değişiyor ve yeni nesil daha çok fast food’a yöneliyor. Ancak hem geleneksel yemek kültürümüze, hem de yöresel ürünlerimize sahip çıkmayı çok önemsiyoruz. O nedenle Hasanağa enginarı, Ürünlü biberi, Akçalar-Fadıllı inciri gibi yöremize özgü ürünleri tanıtmak amacıyla yıllardır yerel şenlikler-festivaller yapıyoruz, üreticilerimize pazarlama ve satış desteği veriyoruz” dedi.

“Enginar Festivalleri yapıyoruz”

Türkiye’nin en iyi enginarının Nilüfer’de, Hasanağa bölgesinde yetiştiğini ifade eden Erdem, “Nilüfer Belediyesi olarak 2007 yılından buyana Hasanağa Enginar Festivali’ni düzenleyerek, bu ürünü bütün ülkeye tanıtmak için çaba sarf ediyoruz. 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvuru sonucunda, 2020 yılında Hasanağa enginarı coğrafi işaret tescilini aldı. Türkiye’de ilk kez Urla sakız enginarının ardından, ikinci olarak tescil alan enginar, Hasanağa enginarı oldu. Bursa yemek kültüründe geçmişten beri önemli bir yeri olan Hasanağa enginarı, eşsiz özelliklerini Nilüfer’in ikliminden, toprağından, suyundan alıyor. Doğal olarak bu bölgenin mutfak kültüründe de enginarın önemli bir yeri var. Yıllardır Hasanağa Enginar Festivalleri çerçevesinde yaptığımız Enginarlı Lezzetler Yarışmaları’nda, yöre kadınları tatlısından tuzlusuna enginarla yaptıkları yiyecekleri sunarak kendi mutfak kültürlerini de tanıtıyorlar. Ve her seferinde enginarla neler yapabildiklerine hayret ediyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak işte bu kültüre sahip çıkmak istedik. Bursa’nın marka değerlerinden biri olan Hasanağa enginarı üzerine kurulu bu mutfak kültürünü ve enginarlı tarifleri bir kitapta toplayıp, kalıcı hale getirerek gelecek nesillere aktarmak istedik. Ve coğrafi işaretli Hasanağa enginarının lezzet yolculuğu “Çanak” kitabında toplandı. “Yemek dünyasının Oscar’ı” olarak anılan Gourmand ödüllü şef Aydan Üstkanat’ın, leziz tariflerini kaleme aldığı kitabımızı bugün sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Toplumumuzun daha sağlıklı yetişebilmesi doğru beslenmeden geçiyor”

Etkinliğe katılan CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal da Nilüfer Belediyesi’nin tarım ve yöresel ürünlerin tanıtımına yaptığı çalışmalardan övgüyle söz etti. Dünyada tarımsal üretim ve değerlendirmesinin önemine değinen Sarıbal, “Dünya giderek hayati anlamda krizlere doğru sürükleniyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma beraberinde birçok sorunu ortaya çıkartıyor. Su ve gıda krizi tüm insanlığı derinden etkileyecek. Belediyelerimizin kamu ve devleti yapamadığını yapması çok önemli. Toplumumuzun daha sağlıklı yetişebilmesi doğru beslenmeden geçiyor. Nilüfer Belediyesi bu konuya yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Dünyanın en güzel enginarının Nilüfer’de Hasanağa’da yetişmesi büyük nimet. Bunu gelecek nesillere aktarmak ve sahip çıkmak için yapılan bu çalışmalar çok değerli” dedi.

“Öncü çalışmalara imza atıyor”

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de Nilüfer Belediyesi’ni Hasanağa’nın değerini gelecek nesillere aktardığı için teşekkür etti. Belediyeciliğin sadece altyapı, üst yapı olmadığını kaydeden Öztürk, “Belediyecilik sosyal, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmada da çok önemli anlam ifade ediyor. Nilüfer Belediyesi bu anlamda zaten öncü çalışmalara imza atıyor. Bu kitaba bakıldığında tarımla uğraşan insanların ürünlerinin değerini yükseltmeyi hedeflediğini görüyoruz. Bu kitap enginarın faydasını ve lezzetini anlatıyor. Gelecek nesillere ve tüm dünyaya Hasanağa’yı, Nilüfer’i anlatması bakımından çok önemli bir kalıcı eser olmuş emeği geçenleri kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Nilüfer birçok kimliği barındırıyor”

Enginarın damak tadı ve sağlık açısından besin değeri olarak büyük zenginliğe sahip olduğunu belirten CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir de yapılan çalışmanın önemine işaret etti. Nilüfer Belediyesi’nin yöresel ürün ve lezzetlerin tanıtımı açısından önemli işlere imza attığını kaydeden Özdemir, “Bizlerde göreve geldiğimiz takdirde bu tür çalışmaları ileriye taşımak adına gereken önemi göstereceğiz. Nilüfer birçok kimliği barındırıyor. Tarım, sanayi, kültür-sanat, spor kenti. Biz her yerde ‘Nilüfer’in köylüsünü Nilüfer’in efendisi yapacağız’ diye söylüyoruz. Tarımı da tüm alanlarda olduğu destekleyeceğiz. Tarım alanlarına dokundurtmadan uğraşan insanların daha çok gelir elde etmesi için gereken çalışmaları yapacağız. Bu anlamlı eseri gelecek nesillere aktarmak adına yapılan çalışmayı çok değerli buluyor, emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

“Enginara aşığım”

Çanak adlı kitabın yazarı şef Aydan Üstkanat’ta toplantıda projenin gelişim süreci ve içeriği hakkında bilgiler verdi. Egeli olarak Enginar ile gönül bağı olduğunu ifade eden Aydan Üstkanat, “Enginara aşığım diyebilirim. 30 yıllık mesleki tecrübemi daha önce bir kitapta toplamıştım. Daha sonra Nilüfer Belediyesi benimle iletişime geçti. Hasanağa’nın çanak enginarı bana çok büyük enerji verdi. Yeni reçetelerimi birikimlerimi bu kitaba aktardım. Meslek hayatımın içerik açısından en keyif aldığım çalışmalarımdan birisi oldu. Nilüfer Belediyesi bana güvendi ve çok güzel çalışma ortaya çıktı. Türkiye’de umarım bu kitap çok değerli yer edinecek” diye konuştu.