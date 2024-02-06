HAZIRLANIŞI: Bonfileyi parmak boyunda ince ince doğruyoruz. Patatesleri soyuyoruz ve kibrit çöpü gibi doğruyoruz ya da rendeliyoruz. Patatesleri suda bekletiyoruz ki kararmasın. Tavaya sıvıyağ koyuyoruz. Doğradığımız etleri tavaya alıyoruz ve sotelemeye başlıyoruz. Soğanı, sarımsağı doğruyoruz ve ilave ederek kavuruyoruz. Domatesleri soyuyoruz ve küp doğruyoruz. Biberleri ince ince doğruyoruz. Biberleri de tavaya alıyoruz. Biraz çevirdikten sonra domatesleri ilave ediyoruz. Etimiz pişmeye bırakıyoruz. Pişmesine yakın tuzunu atıyoruz. Maydanozu doğruyoruz. Patateslerin suyunu iyice süzdürerek kızartıyoruz. Servis tabağına patates kızartmasını koyuyoruz. Üstüne yoğurdu döküyoruz. Üzerine de etli harcı koyuyoruz. En üstüne maydanoz serperek servis ediyoruz. ÇÖKERTME KEBABI 500 gr. bonfile 4 patates 3 domates 6 köy biberi 1 soğan 2 diş sarımsak sıvıyağ tuz ÜZERİ İÇİN: yoğurt maydanoz

Kaynak: Haber merkezi