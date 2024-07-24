Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında oluşturulan İş Birliği Protokol kapsamında; Üniversiteye ait ÇOMÜ-1 Araştırma Gemisinin, ülkenin köklü tersanelerinden Beşiktaş Tersanesinde bakım ve tadilat süreci tamamlandı.

‘Mavi Vatan’ın derin sularında Araştırma faaliyetlerinin kaldığı yerden devam etmesi için, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı temsilen Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’nu ziyaret eden, Mehmet Hezer Başkanlığındaki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Delegasyonuyla, 2024 Yılı Ortak Proje İş Birliği Protokolü imzalandı.

Güney Marmara Bölgesi ‘Hayalet Ağ Avcılığı’ ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onaylarıyla başlatılan ‘Yapay Resif Çalışmaları’ olmak üzere, iki farklı proje anlaşmasına dair imza töreni; Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit ile birlikte Dekan danışmanı Prof.Dr. Sebahattin Ergün ve Proje ekibinden Prof. Dr. Uğur Altınağaç, Prof. Dr. Adnan Ayaz, Prof. Dr. Uğur Özekinci, Öğr. Gör. Erman Uğur ve ÇOMÜ-1 Kaptanı Doç. Dr. Alkan Öztekin ile Gemi Personeli Kaptan Umut Tuncer’in katılımlarıyla gerçekleşti.