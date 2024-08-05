Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, yıllardır sürdürdüğü ıstakoz yetiştirme projeleriyle deniz ekosisteminin korunmasına önemli katkılarda bulunuyor. Yetiştirilen ıstakozlar, üniveristeyi ziyaret eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu tarafından denize bırakıldı.

ÇOMÜ’yü ziyaret eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ıstakoz yetiştirme alanlarını inceledi ve yetiştirilen ıstakozları bizzat denize saldı. Prof. Dr. Özvar, üniversitenin bu alandaki faaliyetlerini takdirle karşıladığını belirterek, “ÇOMÜ’nün deniz ekosistemini koruma konusundaki çalışmaları, sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Bu tür projeler, gelecek nesillere daha sağlıklı bir deniz bırakma amacımızın somut örnekleridir,” dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Denizlerimizin biyolojik çeşitliliğini koruma yolunda gösterdiğiniz özveri ve gayret, üniversitemizi daha da ileriye taşıyacak güçtedir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancım tamdır,” diyerek, tüm ekibe teşekkürlerini iletti.