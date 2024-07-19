Bursa'da, yeğeni Cem Muhammet A.'yı (12) çöp ev haline gelen dairede kilitli odada tutan Kamuran Pınar A. (46) hakkında verilen hapis cezalarının gerekçeli kararı açıklandı. Kamuran Pınar A., 'Eziyet' suçundan 7 yıl, 'Cebir, tehdit ve hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın Geçmişi

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde yaşayan Kamuran Pınar A., ev sahibine kira ödemediği için mahkeme kararıyla evden tahliye edilmek istendi. İcra ekipleri eve girdiğinde, dairenin çöp ev haline geldiğini ve bir odada baygın halde tutulan Cem Muhammet A.'yı buldu. Çocuk, yaklaşık bir yıl boyunca odada kilitli tutulmuş, beslenme ve hijyen ihtiyaçları ihmal edilmişti.

Tahliye ve Tedbirler

Kamuran Pınar A., tahliyesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, tahliye kararına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın itirazı bir üst mahkeme tarafından reddedildi. Cem Muhammet A., tedavisinin ardından devlet korumasına alındı ve daha sonra annesi Yasemin A.'ya teslim edildi.

Mahkeme Kararları ve Gerekçeleri

Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Kamuran Pınar A.'nın 'İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine, ancak 'Eziyet' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 15 yıl hapis cezasına hükmetti. Kararda, Kamuran Pınar A.'nın yeğenine kötü davrandığı ve insan onuruyla bağdaşmayacak şekilde yaşamasına neden olduğu belirtildi. Sanığın pişmanlık göstermediği ve bu nedenle cezasında indirim yapılmadığı da vurgulandı.

Diğer Sanıklar

Kamuran Pınar A.'nın kızı Esra Zeynep A. (18) ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gerekçeli Karar

77 sayfalık gerekçeli kararda, Cem Muhammet A.'nın beyanlarının tutarlılığına ve sanığın ihmali davranışlarıyla çocuğun hayatını tehlikeye attığına dikkat çekildi. Mahkeme, sanığın cezada indirimi gerektiren hiçbir hususun yansımadığını ve işlediği suçtan pişmanlık duymadığını belirtti.