Çörek otu yağı nedir? Ne işe yarar?

Alternatif tıpta sık kullanılan ve bir çok uzman tarafından tavsiye edilmekte olan çörek otu yağı, siyah kimyon(Nigella sativa) bitkisinin tohumlarından elde edilmektedir. Tohum olarak da tüketilebilen bu bitki genellikle yağ olarak kullanılmaktadır ve insan sağlığında yaşanan bir çok rahatsızlığa olumlu etkileri gözlemlenmiştir.

Eczane, market veya aktarlarda rahatlıkla bulabileceğiniz çörek otu yağınınsa soğuk pres ve sıcak pres olarak iki çeşit olarak satıldığını görebilirsiniz. Soğuk pres yağ ve sıcak pres yağ arasındaki farka gelecek olursak sıcak pres yağı, ısıl işlem görerek içerisindeki yararlı mineralleri yok edebilmesi ve sağlık açısından tehlikeler barındırmasından ötürü tercih edilmez. Bundan ötürü imkan dahilinde soğuk pres çörek otu yağını tercih etmenizi öneririz.

Çörek otu yağı nasıl kullanılır?

Çorek otu yağını lezzet açısından kaliteli bir yağ türüdür. Bu sebepten ötürü yiyeceklere takviye edilebilir ve sos halinde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda sıvı haliyle cildinize masaj yoluyla da uygulayabilirsiniz. Yağ olarak kullanılmayı tercih etmeyenlerse eczanelerde kapsül halinde satılan çeşitlerini elde ederek oral yoldan kullanabilir.

Çörek otu yağı faydaları

Çörek otu yağı faydaları, ve çörek otu tedavisinin uygulandığı rahatsızlıkları sizlere şu şekilde sıralıyoruz;

Vücudunuzdaki kan akışını hızlandırarak, kalp sağlınızı korur ve kendinizi enerjik hissetmenize yardımcı olur.

ve kendinizi enerjik hissetmenize yardımcı olur. Kilo problemlerine karşı zayıflayama yardımcı olur .

. İltihap ve yara tedavisinde kullanılır . Yaraların daha kısa sürede iyileşmesini sağlar.

. Yaraların daha kısa sürede iyileşmesini sağlar. Hemoroid ve kabızlık için iyileştirici özelliği bulunmaktadır.

ve için iyileştirici özelliği bulunmaktadır. Doğal bir cinsel performansı arttırıcısıdır .

. Kas ve eklem ağrılarına karşı yararlıdır. Özellikle romatizmaya karşı etkilidir .

. Cildimizin ihtiyaç duyduğu nem dengesini sağlar ve ciltte oluşabilecek çatlakları önler .

ve ciltte oluşabilecek . Sedef hastalığı ve çeşitli cilt problemine karşı etkilidir .

ve çeşitli . Saç dökülmesi problemlerini azaltır. Yeni saç oluşumlarını destekler.

Çörek Otu Saça Faydalı mı?

Çörek otu yağının tercih edilmesinde en çok kullanılan sebep saç dökülmeleri. Saç derisini güçlendirerek yeni saç oluşumunu destekleyen ve koparak dökülmeleri önleyen bu yağ aynı zamanda kepek oluşumuna karşı da etkilidir. Saç bakımında ise genellikle ince telli ve zayıf saçlar için tavsiye edilir.

Çörek otu yağının saçlarda kullanımı ise genellikle saça tek başına veya farklı yağlarla oluşturulan kürün, saç diplerine ve uçlarına masaj şeklinde yedirilmesi yöntemiyle uygulanır.

Zayıflamak İçin Çörek Otu Yağı

Çörek otu yağı bir çok rahatsızlığa karşı faydalı olduğu gibi zayıflama tedavisinde de doğal ve sağlıklı bir yöntemdir. Zayıflama yöntemlerinde kullanılan bitkisel ürünlerin başında gelen bu ürün ödem söktürücü özelliği ve metabolizmayı hızlandırmasıyla kilo problemleri yaşayan kişilerde zayıflamaya yardımcı oluyor. Çörek otu yağı zayıflamak isteyenler için aynı zamanda iştah azaltıcı etkiye de sahip.

Zayıflamak için kullanılan çörek otu yağının tercih edilen kullanım yöntemiyse, içerisinde bulunan proteinlerin mide asidi ile temas etmemesi için yoğurt ve süt ile karıştırılarak bir arada tüketilmesi. Çörek otu yağını yoğurt ile doğrudan karıştırabilir ve ya çörek otlarını ezerek üzerine ekleyebilirsiniz.

Günlük kullanıma uygun olan bu kür, iştah kapatıcı özelliğinin de etkisiyle uzun vadede sizleri istediğiniz sonuca ulaştırmaya yardımcı olacaktır.

Çörek otu yağı zararları

Çörek otu yağı, standart kullanım için her yaş ve cinsiyetteki kişi için uygundur. Bir çok faydasına karşın bilinen bir zararı bulunmamaktadır. Ancak her madde gibi kişiye göre alerjik bir reaksiyon gösterebilir.