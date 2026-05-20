Çorum, futbolcusuyla, yönetimiyle ve taraftarıyla kurduğu hayallerin son dönemecine girdi. Çorum FK için artık Süper Lig yolunda son 90 dakika, play-off finali.

2. Lig süresince Çorum FK'da büyük destek veren ve maddi manevi takımın yükünü omuzlayan Balkar İnşaat sahibi ve ARCA Savunma'nın ortağı Savaş Balçık'ın 2025'in Ağustos ayında Çorum FK'nın hisselerinin tamamını satın almasıyla birlikte, Çorum FK'nın 1. Lig yolculuğu da ivmelendi. Maddi açıdan rahatlayan, taraftar ile bütün takımın gönül birlikteliği sağlanan, Süper Lig yolundaki koşusu hız kazanan ARCA Çorum FK artık son dönemeçte.

Savaş Balçık ilk olarak kulüp başkanlığını, Balkar İnşaat Genel Müdürü Baran Korkmazoğlu'na teslim etti. Baran Korkmazoğlu yönetimindeki kulübün kadrosu Süper Lig apoletli isimlerle kadro donatılırken, teknik direktörlüğe ise genç hoca Uğur Uçar getirildi. Takımını yalnız bırakılmadığını göstermek adına, kulübün sahibi Savaş Balçık'ın yapımcı oğlu Kemalhan Balçık sezon boyunca işlerini bırakıp, İstanbul'dan Çorum'a taşındı.

Yalnızca 3 sezon önce 56 yıllık 1. Lig hasreti dinen Çorum FK, 1. Lig play-off ilk turunda Keçiörengücü'nü sahasında ağırladı. Savunma Sanayii Fuarı SAHA 2026'daki programını yarıda bırakan ARCA Savunma'nın ortağı Savaş Balçık'ın takımını yalnız bırakmamak için stada gittiği maçta, Çorum FK rakibini 1-0 mağlup etti ve play-off yarı finaline yükseldi. Bodrum FK ile oynanan yarı finalde gelen 1-0'lık mağlubiyetin rövanşı ise kendi evinde büyük bir seyirci desteğiyle sergilenen oyunla 2-0 alındı. Savaş Balçık, rövanş zaferini tribünden sahaya inerek, oğlu Kemalhan Balçık, başkan Baran Korkmazoğlu, teknik yönetim ve oyuncularla birlikte kutladı.

Son mücadelede rakip Esenler Erokspor

Çift başlı kartalın sıradaki rakibi ise Esenler Erokspor. Esenler Erokspor ile Çorum FK, bu sezon ligde iki kez karşılaştı. İlkinde Esenler Erokspor, ikincisinde Çorum FK kazandı. Şimdi gözler son 90 dakikada.

Savaş Balçık'tan net mesaj

Bodrum FK rövanş maçı sonrasında Çorum FK sahibi Savaş Balçık, 'Bu final bütün Çorum'un, bu başarı bütün Çorum'un, bizler sadece aracıyız, bu kulüpte Çorum'un zaten' diyerek şampiyonluk yolundaki en büyük mimarın Çorum halkı olduğunu belirtti.

Çorum halkının büyük ilgi göstermesi beklenen Konya'daki final maçında sonucun ne olacağı sorulan Balçık, 'söylemeye gerek var mı?' şeklinde cevap vererek takımından emin olduğunu vurguladı.