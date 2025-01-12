Edinilen bilgilere göre, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında S.A. ve R.A. isimli kişilerin il dışından Osmancık ilçesine uyuşturucu getirecekleri bilgisini aldı. Uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeyi planlayan iki şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Operasyonda yapılan aramada 400 adet uyuşturucu hap, 55 gram bonzai, 200 gram kenevir tohumu uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan S.A. tutuklanırken, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.