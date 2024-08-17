Amerikalı doktor ve yazar Dr. Alan Shoemaker, Covid aşısı olanlarda %5 ila %9 oranında kalp hasarı oluşabileceğini öne sürerek, bu durumun her bir milyon kişi için 50 bin ila 90 bin ölümle sonuçlanabileceğini iddia etti. Shoemaker, miyokardit teşhisi konan bireylerin yarısının 5 yıl içinde, %75'inin ise 10 yıl içinde hayatını kaybedeceğini ileri sürdü. Ancak, bu iddiaların bilimsel bir temeli olmadığı ve aşı karşıtı propagandanın bir parçası olduğu vurgulanıyor.

Sağlık yetkilileri, Covid aşısı olanlarda nadiren görülen kalp kası iltihabının (miyokardit) genellikle hafif belirtilerle seyrettiğini ve çoğu vakada tam iyileşme sağlandığını belirtiyor. Ayrıca, Covid aşısının kalp hasarı riskini, Covid-19 hastalığına yakalanarak komplikasyonlar geliştirme riskinden çok daha düşük olduğu, dolayısıyla aşının yararlarının çok daha fazla olduğu vurgulanıyor.