Cübbeli Ahmet, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin ebedi cehenneme gideceğini söyledi.

Ünlü, "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusuna, "Takım tutmuyorum, çünkü futbol benim için boş bir uğraş. Oynayanlar için değil belki, ama milyonlarca euro kazanıyorlar," yanıtını verdi.

Bir izleyicinin "Icardi tövbe etse kabul olur mu?" sorusuna ise şu şekilde karşılık verdi:

Neyin tövbesini edecek? Icardi Müslüman olsa sıfır günahsız olur. İslam geçmişi keser. Şu an günah yazılmıyor ki zaten imansız. İmansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek. Bir adam Kur'an'a, peygambere, Allah'a inanmıyorsa yaptığı işlerin sevabı yok.