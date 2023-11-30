İstanbul ve Aydın'dan her Cumartesi günü Bursa'ya gelen ve 12 ayrı hırsızlık olayına karışan "Cumartesi Çetesi" adlı suç örgütü, polis tarafından suçüstü yakalandı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra mahkeme kararıyla tutuklandı.

Suç örgütünün lideri olarak belirlenen 21 yaşındaki Mertcan Ç. ile birlikte 30 yaşındaki Berzan E., 32 yaşındaki Gökhan E., 28 yaşındaki İshak K. ve 47 yaşındaki Aytekin S., her Cumartesi İstanbul ve Aydın'dan otobüsle Bursa'ya gelerek güvenlik kameralarının olmadığı sokakları tespit edip keşif yapıyorlardı. Güvenlik kameralarının bulunmadığı yerlere dikkat çeken şüpheliler, farklı adreslere girerek tespih, laptop, ve bıçak gibi değerli eşyaları çalıyorlardı.

İhbarlar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin geçtikleri sokakların güvenlik kameralarını titizlikle inceledi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, savcılık kararıyla teknik ve fiziki takibe alındı. Berzan E., Gökhan E., İshak K. ve Aytekin S. isimli şüpheliler, bir araya gelip İstanbul'dan Bursa'nın Orhangazi ilçesine giden bir otomobilde yakalandılar. Mertcan Ç. ise Aydın'da ele geçirilerek Bursa'ya getirildi.

Bursa Polisi'nin titiz çalışması sonucunda suçüstü yakalanan zanlılardan Berzan E., Gökhan E., İshak K. ve Mertcan Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aytekin S'nin ise Orhangazi ilçesinde gerçekleşen suçüstü hırsızlık olayıyla ilgili mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.