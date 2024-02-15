İnegöl’de belediyeyi yeniden kazanmak isteyen AK Parti, seçim ortağı MHP’ye gerçekleştirdiği ziyarette İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri ve adı Belediye Meclis Üyeliği için geçen isimlerinde hazır bulunduğu toplantıda fikir alışverişinde bulundular.

Edinilen bilgiye göre İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ziyarette bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yaptı. Yeni döneme ilişkin bazı projelerini açıklayan Taban’ın MHP İlçe yönetiminden projelere katkı sağlanması noktasında ricada bulunduğu öğrenildi.

Ziyarette ayrıca seçim çalışmaları noktasında birlikte hareket edilmesi ve güçlü bir dayanışma içinde olunması noktasında da taleplerin iletildiği belirlendi.

Toplantıda MHP kanadının da meclis üyesi sayısı, meclis üyelerinin komisyonlarda görev alması ve partiler arası istişarelerin artması gibi çeşitli konularda beklentilerini dile getirdikleri konuşuluyor.