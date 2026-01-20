Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken ifadelere imza attı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Değerli dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler, beyefendiler sizleri hürmetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı yüreğimle selamlıyor şükran duygularımı paylaşıyorum. Sizleri ve dava arkadaşlarımı takdir ve tebrik ediyor; Rabbim eksikliğinizi göstermesin diyorum. Anlayışımızda çalışmanın sınırı başarının limiti yoktur.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ, UCUZ HESAPLARA KURBAN VERİLMEYECEK KADAR HAYATİ"

Ülkemizi etkileyen iç ve dış gelişmeleri, çoğalan risk ve tehditleri kapsamlı olarak ele aldık. Terörsüz Türkiye'ye karşı bozguncu tesirleri dikkatle ele aldık. Husumet senaryolarını gözden geçirip temkinli duruşumuzu teyit ettik. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefi, ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayatidir.

"SDG/YPG TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Şam ile Arap aşiretleri teröre karşı birleşti. SDG, Fırat'ın batısından sürüp çıkarılmıştır. SDG-YPG yuvalandığı sahalardan söküldü. Rakka ve Deyrizor esaret, baskıdan kurtarılmıştır. Son gelişmeler, Türkiye adına müspet ve kayda değerdir. Kürt kardeşlerimiz başka, SDG/YPG başkadır. SDG/YPG terör örgütüdür. Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi kuyruklu yalandır. Suriye'de tezahür eden SDG/YPG provokasyonlarını 27 Şubat barış ve demokratik toplum sürecini baltalama girişimi olarak gören bizzat PKK'nın kurucu önderliğidir.

FIRAT'IN DOĞUSUNDA İŞARET ETTİ: TEMİZLENMELİ

Suriye’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasına dayalı üniter bir yapının tesis edilmesi, konfederasyon, federasyon, özerklik gibi eski çatışma hatlarını ve terörist faaliyetlerini yeniden canlandıracak tartışmalar gündeme getirilmemelidir. Sadece Fırat'ın batısı değil, doğusu da Ayn el-Arab'dan Kamışlı'ya kadar faal halde bulunan terörist faaliyetlerinin kökü kurutulmalı, mıntıka temizliği bütüncül ve eş güdüm halinde hayata geçirilmelidir.