Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolu'ya yapacağı ziyareti İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu. Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Gültekin ailesinin evine taziyede bulundu. Erdoğan ziyaretin ardından Gültekin ailesinin cenaze namazına geçti.

Cenaze namazında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Az önce hocamın da ifade ettiği inşallah hepsi haşr-u cem eylesin. Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailecek dostluğumuz vardı.

Canımız yandı, tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Rabbim sabrın sonu selamettir, zaferdir temennisiyle kendilerine fatihalarımızı gönderelim. Ruhları için fatiha, makamları cennet olsun inşallah."