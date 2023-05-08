İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Kıymetli hanımefendiler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tarih boyunca şanlı akıncılarla bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne yanımızda olduğu müddetçe biz yedi düvele meydan okuruz. Edirne'den aldığımız ilhamla kalkınma hamlelerinde bulunduk. Dünyaya medeniyet dersi veren Edirne ile ruhumuzu besledik.

FETÖ'CÜLER CHP'NİN REKLAM AJANSI GİBİ ÇALIŞIYOR

CHP miting yapıyor, meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları 'dişe diş, kana kan' diye slogan atıyor. Bölücü örgütün elebaşları her gün Bay Bay Kemal'e destek açıklaması yapıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Bütün bunlara CHP yönetiminden, koalisyonun diğer ortaklarından tepki gelmiyor. Yabancı medyaya dönüp, bizim seçimimizden size ne diyemiyorlar.

CEZAEVLERİNİ BOŞALTMA SÖZÜ VERMİŞLER

Kimine bakanlık sözü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler. Terörist başını, Selo'yu dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan cumhurbaşkanlığına devam ettikçe, hakkı, hukuku biz size bırakmayız.

SENİN GİBİLERE TEFECİLER PARA VERMEZ

Kamudan atılanları geri alma sözü vermiş Bay Bay Kemal. Kimine ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. Senin gibilere bu tefeciler para vermez.

1 MİLYON 700 BİN KİŞİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDAYDI

Dünkü İstanbul mitingini gördünüz. Dün 1 milyon 700 bin kişi Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bu kadar insanı bayrak, ezan ve vatan sevgisinden başka ne getirebilir? Az önce Kırklareli'ndeydik. Kırklareli'nde 20 bin kişi vardı.

BİZDE AİLE KURUMU KUTSAL

AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na LGBT girebilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu lekeyi sürdürmeyiz.

KENDİ PROVOKASYONLARIYLA OLAY ÇIKARIYORLAR

Kaybedeceklerini anladıkları için çamura yatmaya başladılar. Teknolojik imkanların böylesine geliştiği dönemde bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Milleti tahrik ederek güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete kılıf arıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler, ezeli ve edebi kardeşliğimize leke süremeyecekler.

ŞU AN KARŞIMDA 25 BİN KİŞİ VAR

Edirne'de şu an karşımda 25 bin kişi var. Haftaya pazar günü sandıkları patlamaya hazır mıyız? 14 Mayıs'a kadar kafası karışık en az bir komşunuzu dostunuzu bulup kendisini Türkiye Yüzyılı safına katmanızı istiyorum. Selamımla desteğini istemenizi istiyorum.

DİMDİK AYAKTA DURMAYI BAŞARDIK

Önümüze çıkartılan nice engellere, tuzaklara rağmen yürüttük. Milli iradenin bileğini bükemeyince ekonomik tuzakları ortaya koydular. Salgından savaşa kadar küresel krizle de buluştuk. Dimdik ayakta durmayı başardık. Türkiye'nin asırlık sorunlarını nasıl biz çözüme kavuşturduysak bu sorunların üstesinden de yine biz geleceğiz.

KATMA DEĞERİ MİLLETİN REFAHINA HARCAYAĞIZ

Terörü bitirir bitirmez petrolü bulduk, kullanmaya başladık. Türkiye 21 yıldır kazancı altyapı yatırımlarına harcadı. Bundan sonra elde edilecek katma değeri milletin refahına harcayacağız. Ülkemizi 21 yıllık hizmet ve eser siyasetiyle büyütürken Edirne'ye de 46 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptık.

HALKALI-KAPIKULE HIZLI TREN PROJESİYLE SEYAHAT 1,5 SAATE İNECEK

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projemizin yapımı etaplar halinde sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresi 1,5 saate inecek.