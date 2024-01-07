Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olduğunu söyledi.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Millete verilecek daha çok hizmetlerinin olduğunu belirten Erdoğan, “Siyaseti dinamik hale getiren ana unsur rekabettir. Rekabet olmadan siyasetin tadı tuzu olmaz. Biz siyaseti hayırda ve hizmette bir yarış olarak gördük. Bugünden itibaren hepimizin yegâne görevi, ismi açıklanan arkadaşlarımız için çalışmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından 26 belediye başkan adaylarını harf sırasına göre açıkladı. Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının, mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş olduğunu açıkladı. Sahneye Bursa AK Parti milletvekilleri ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el ele poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri, il başkanı ve parti yöneticilerine ’Alinur Aktaş ile birlikte çok çalışacaksınız’ talimatı verdi.

Program sonrası Bursa’ya dönecek olan Aktaş’ı Bursa’nın girişinde AK Parti teşkilatlarının saat 19.00’da karşılayacağı açıklandı. Başkan Aktaş, daha sonra Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de açıklamada bulunacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 2 Kasım 2017 tarihinde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1970 yılında Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen Aktaş; ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda yapan Aktaş, 2002 yılında AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayata atıldı. Ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üstyapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle 3 dönem boyunca Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle birçok kez ‘Yılın Belediye Başkanı’ seçildi.