Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Yerel seçimlerde adayların ne zaman açıklanacağına dair önemli mesajlar veren Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesiyle ilgili detayları da anlattı.

'Yerel seçimde adaylar ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir adaylarının aralık sonuna doğru açıklayacaklarını belirtti.

Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirleri, gerek milletvekilleri gerek teşkilat ile toplantımızı yaptık. Onların da fikrini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de kanaatlerini alacağız. Bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bazı illerin de adaylarını bu arada açıklayabiliriz. Gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.

ABD BAŞKANI BIDEN İLE GÖRÜŞMESİ

Bildiğiniz gibi dün akşam Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu ve bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile gelişmeler teşkil etti. F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü teklifi yapmaya hazır olduğunu söylüyor.

Özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız bizim parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini söylediler. Biz de İsveç konusunda dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğumuzu yeter ki terör ile ilgili yaklaşımlarını kontrol altına alsınlar bunun dışında bizler Meclis olarak şu anda komisyondan zaten geçti.

Gazze konusunu ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde 18 bini aşkın çocuk kadın yaşlı öldü. Okullar camiler bunun yanında kiliseler yıkıldı. Bunların ne denli insani olduğunu ve bu noktada Amerika'nın buraya müdahil olması gerekir dedik. Buna sizin müdahil olmamanız halinde tabii bir insanlık suçu var. Bizim de burada elimiz kolumuz bağlı duramayız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

İSRAİL'İN GAZZE AÇIKLAMASI

İsrail'den iyi niyet beklemek mümkün değil. Şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. İsrail bir yalnızlığa doğru gidiyor, İsrail'in bu yalnızlığı daha da artacak. İsrail için artık devran değişti.