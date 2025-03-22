Erdoğan, “Milli iradeye meydan okuma dönemi sona ermiştir” diyerek, sabır ve sükunet içinde hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Erdoğan, “Eğer cesaretiniz varsa, hukukun işlemesine izin verin” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın konuşması şu şekilde;

“Belediyelerden nemalanan çıkar şebekeleri CHP’yi yolsuzluk ve rüşvete bulaştırmıştır. Lafa geldiğinde Atatürk’ün partisi olduğunu övünenler Gazi’nin emanetini hırsızlara emanet etmişlerdir. Marjinal sol örgütlerin oyuncağı olmuşlardır. Yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma oyununun yanında yolsuzlukları ortaya çıkmıştır. Yıllarca beraber yürüdükleri arkadaşlarına sahip çıkamıyorlar. Gençlerin arkasına çıkarak, marjinal sol örgütleri öne sürerek yavuz hırsız misali suçlarını bastırmaya çalışıyorlar.

Buradan CHP genel başkanına soruyorum; sayın Özel neden korkuyorsunuz, neyden çekiniyorsunuz? Bu panik bu telaş niye? Düne kadar şaibe yok diyordunuz. Düne kadar şeffaflıktan dürüstlükten dem vuruyordunuz. Ne oldu da dizleriniz titremeye başladı?

Şimdi kimi tasfiye edecek, kimi sırtından hançerleyeceksiniz? Alengirli yollarla şimdi kimin ayağını kaydıracaksınız? Ortaya dökülen bu pislikler sadece bizi ve milletimiz değil CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmektedir. CHP’ye çökmüş bir avuç paragözün asırlık partiyi parmağında oynatması Gazi’nin emaneti diyerek CHP’ye oy veren insanlarımızı da üzüyor.

Samimi CHP’li vatandaşlarımız da İSKİ skandalından 32 yıl sonra aynı rezilliklere tekrar şahit olmayı içlerine sindiremiyor. CHP bünyesini zehirli sarmaşık misali saran bu yağmacılarından temizlenmedikçe siyasi itibarını tekrar kazanamaz. Biz karşımızda CHP’nin mevcut durumu gibi perişan değil kalitemize uygun bir muhalefet görmeyi arzu ederiz.

Bir kez daha hatırlatmaktan fayda görüyorum. Sokaklara çıkarak yanına sol örgütleri vandalları alarak milli iradeye parmak sallama dönemleri geride kalmıştır. Sokak terörü üzerinden siyasete ve adalete istikamet çizmek mazide kalmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Cesaretiniz varsa bırakın demokrasi ve hukuk işlesin. Bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan kararını versin.“



