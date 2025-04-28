Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin etkilerinin masaya yatırıldığı toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Saat 15.45'te başlayan ve yaklaşık 4 saat süren toplantıda Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin etkileri masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek dünyanın malumudur. Daha düne kadar Filistin direnişine terörizm diyenlerin hükümetimize Filistin eleştirileri hiçbir kıymeti olamaz. Onların siyasi tarihleri bizim duruşumuzu anlamaya yetmez. Gazzeli mazlumların şanlı mücadelesi yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz bir mücadeledir.

Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya devam edecektir. Filistin halkı, teslim olmayacağını, vatanlarını terk etmeyeceklerini, zalime boyun eğmeyeceklerini tüm imkansızlıklara, tüm barbarlıklara rağmen göstermiştir. 18 aydır Gazze son yüzyılın en acımasız katliamının yanı sıra tüm insanlığın yüz akı olacak destansı bir mücadeleye de sahne olacaktır. Daha fazla kan dökerek, daha fazla çocuk öldürerek, insanları aç, susuz ilaçsız bırakarak varılabilecek hiçbir yer olmadığı artık görülmelidir. Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemiz için açılan fırsat kapısını görmelidir. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Ne söylüyorsak da bölgedeki tüm halkların çıkarı, huzuru için söylüyoruz.

Türkiye, nüfus artış hızı bakımından kritik bir noktaya gelmiştir, nüfus meselesi giderek bir beka sorununa dönüşmektedir. Hiçbir hükümet buna kayıtsız kalamaz bu tehlikeye gözlerini kapatamaz.

Muhalefet buna önem vermiyor olabilir. Muhalefet absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir. Ancak nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir.

Türkiye olarak bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Pakistan’la Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz.

İRAN'DAKİ LİMAN PATLAMASI

İran'ın Bender Abbas şehrindeki limanda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

Hastanemizin ilçemize ve İstanbul'umuza tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. 400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastane’mizin yatak kapasitesini 900'e yükseltmiş oluyoruz.

2025 yılı sonunda kamuya ait 10 bin 582 yatağı da İstanbulluların istifadesine sunacağız.

Planlama aşamasında olan 16 bin yatak kapasiteli 23 sağlık tesisini de yakın zamanda İstanbul'umuza kazandırmayı hedefliyoruz. İstanbul'a bunları yaparken diğer illerimizi elbette ihmal etmiyoruz. Ülkemiz genelinde 37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık.

11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor. Hale proje ve arsa sürecindekiler de bittiğinde yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine vermiş olacağız.

İstanbul halkına hizmet edecek sağlık tesislerinin yollarını dahi açmaktan aciz zihniyete rağmen sağlıkta hizmet çitamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Bu süreçte aynı zamanda geçmişin hatalı politikalarının yol açtığı sıkıntıları telafi edecek adımlar atıyor projeleri hayata geçiriyoruz.

İstanbul'daki 6.2 şiddetindeki depremin ardından 20 vatandaşımızın tedavisi sürüyor, 487 artçı sarsıntı yaşandı.

Deprem hepimizi derinden etkiledi ve endişelendirdi. İstanbullu kardeşlerimiz başta olmak üzere depremin sarstığı tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum.

(İstanbul depremi) Muhalefetin ciddi paralar harcayarak reklamını yaptığı projelerin vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu gün sınıfta kaldığını hepimiz gördük.

Her türlü engellemelere rağmen Sakarya, Konya ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerimizle İstanbul halkının yanında olduk. Hamdolsun deprem kaynaklı bir can kaybımız olmadı.