İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmaları sürdürüyor.

Söz konusu soruşturmaları, İstanbul Valiliği’nin "İstanbul’da kamu düzenini muhafaza etmek oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 24-27 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır" kararına uymayarak Saraçhane’de izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli slogan atıldığı tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli slogan atarak ’Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’, ’görevli memura mukavemet’ ve ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarını işledikleri belirlenen 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 41 kişiden 5’inin ise 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.