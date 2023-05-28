2. tur seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Dünyanın dört bir yanından birçok lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

ALİYEV, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeni dönemde de çok güçlü bir atılım içinde olacağına inandığını ifade etti.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV'DEN TEBRİK

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE VE MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN'DAN ERDOĞAN'A TEBRİK

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yayınladığı tebrik mesajında, "Yeni dönemi kazanan kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyorum. Bu zafer, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini gelişmiş ülkeler arasında yer kazandıran politikaları ve başarılı projelerine güveninin tazelenmesi oldu” dedi.

Dibeybe açıklamasında, "Cumhurbaşkanı olmayı başarmasa da siyasi süreci koruduğu ve demokrasi kurallarına uyduğu için muhalefeti selamlıyorum. Türk milletinin ilerlemesinin ve refahının devamını dilerim” diye konuştu.

ORBAN'DAN ERDOĞAN'A TEBRİK

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, tartışılmaz seçim zaferi nedeniyle tebrik ederim. Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı” açıklamasını yaptı.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SEÇİM ZAFERİ MESAJI GÖNDERDİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim zaferi mesajı gönderdi. Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için gönderdiği seçim zaferi mesajında, “Seçimler Türk milletinin Erdoğan'a duyduğu güvenin devam ettiğini gösteriyor” dedi.

İran ve Türkiye ilişkilerinin önemine değinen Reisi, “Önümüzdeki yeni dönemde İran ve Türkiye arasında tarihi, kültürel, dini, iyi niyete ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler daha da güçlenecek ve bölgesel gelişmeler bağlamında kurulacak yakın işbirliği, bölgede barış ve istikrarı tesis edecektir” ifadelerini kullandı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SEÇİM TEBRİK

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından dünyadan tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Çok değerli Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir demokrasi örneği ve Türk halkının büyük katılımı ile gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde elde etmiş olduğunuz zaferi içtenlikle ve en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“SEÇİM SONUÇLARININ ANAVATANIMIZA HAYIRLAR GETİRMESİNİ DİLİYORUM”

Başbakan Üstel ise, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kazanmış olduğu tartışmasız zaferinden dolayı tebrik ediyor, önemli bir demokrasi sınavı veren Türkiye'deki kardeşlerimizi yürekten kutluyor, seçim sonuçlarının anavatanımıza hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.