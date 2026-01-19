Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizim için önemli olan milletimizin, tüm Türkiye'nin huzuru, geleceğine güvenle ve huzurla bakmasıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana hep bu amaçla çalıştık. Gece gündüz demeden çalıştık. Türk milletinin başını yere eğdirmedik. 86 milyona mahcup olmadık. Türkiye'nin menfaatlerini her zaman gündemimizin ilk sırasına yerleştirdik. Bunlar her zaman savunduk.

Millete hesap vermeyi şiar edinmiş bir kadroyuz. Çocuklarımızın yarı yıl karne heyecanı yaşadığı şu günlerde, biz de geçen yıla ait karnemizi aziz milletimizin takdirine sunduk. Türkiye'yi her alanda şaha kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumundayız.

"HERKESİ AYNI SAMİMİYETLE KUCAKLIYORUZ"

Bize oy vermiş ya da vermemiş tüm vatandaşlarımın şunu çok iyi bilmesini arzu ediyorum. Her kardeşimiz bizim nazarımızda aynı standartta hizmete layıktır. Bölgecilik yapmak, siyasi görüşlerine, kökenlerine, oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda hiçbir zaman yer almamıştır. Herkesi aynı samimiyetle kucaklıyoruz.

Biz her zaman eserlerimizle konuşuyoruz. Bugün başkentimiz Ankara'ya yeni Türkiye'yi simgeleyen bir yatırımı kazandırmanın gururunu yaşadık. Hizmete açtığımız Esenboğa Havalimanı 3. pistinin ve kulesinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Türkiye'nin başşehrini, vatandaşlarımızı haftalarca susuzluğa ve su kuyruklarına mahkum eden zihniyetin insafına bırakamayız. Kendileri dışındaki herkesi suçlamaya, basın mensuplarını tehdit edenler bizim hizmet şevkimizi kıramazlar. Bu ülkede kutuplaştırma deyince, kriz fırsatçılığı deyince, felaket tellallığı, işbilmezlik deyince kimin akla geldiği herkesin malumudur. Kimin hizmet karnesinin pekiyilerle dolu, kimin sicilinin zayıf ve kara lekelerle dolu olduğu gayet bellidir.

ATLAS ÇAĞLAYAN CİNAYETİ

Atlas yavrumuzu katleden canilerin burada özellikle yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Ve bu konuda ilgili olarak da üzerimize düşen görev neyse sonuna kadar yerine getirmenin ahdi ve kararlılığı içerisinde olduğumuzu da söylemek istiyorum.

Minguzzi olayı neyse Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil Ne gerekiyorsa başta Adalet Bakanımız olmak üzere, yargının tüm kurumları, İçişleri Bakanlığı bütün bunların üzerine gitmek suretiyle gereğini yapmak bizim görevimizdir. O pırlanta gibi yavru, o kadar güzelimsi yavru nasıl acımasızca katledilir? Bunun hesabını sormak görevimizdir.