Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2025 yılı ihracat rakamlarının açıklandığı programda konuşma yaptı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

2026 yılının tüm insanlık için hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, küresel ekonomideki gelişmelerin Türkiye’yi de etkilediğini belirtti. Gazze başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyasında yaşanan çatışmalara değinen Erdoğan, İsrail’in ateşkese rağmen insani yardım girişimlerini engellediğini ve sivilleri hedef aldığını ifade etti. Ayrıca, Rus-Ukrayna savaşının 5. yılına yaklaşmakta olduğunu ve bu savaşın adil ve sürdürülebilir barışla sona erdirilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Erdoğan, Türkiye’nin dış politikasının dost kazanmak üzerine kurulu olduğunu, çatışmalardan menfaat devşirme anlayışının olmadığını vurguladı. 2026’da bu yöndeki gayretlerin yoğunlaştırılacağını belirtti.

“Yüzünü Ankara’ya Dönen Kazanır”

Türkiye’nin dış politikada devre dışı bırakılma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını ve Türkiye’siz hiçbir denklemin kurulamayacağının anlaşıldığını belirten Erdoğan, Türkiye’yi karşısına alanların kaybedeceğini ifade etti.

Hatay’da 455 deprem konutunun depremzedelere teslim edildiğini, bu süreçte mahcup olunmadığını vurgulayan Erdoğan, büyüme stratejisinin meyvelerinin alınmaya devam ettiğini söyledi.

“2025’te İhracat Rekoru Kırıldı”

2025 yılının üçüncü çeyreğinde %3,7 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, 2024’te 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonominin 2025 üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık ihracat rekoru kırıldığını, mal ihracatının önceki yıla göre %4,5 artışla 273,4 milyar dolara çıktığını söyledi. 2025 yılı mal ve hizmet ihracatının toplam 396,5 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

33 ilin ihracatının 1 milyar doları aştığını belirten Erdoğan, en fazla ihracat yapan illerin İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ olduğunu açıkladı.