Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, son günlerde LGS sonuçları üzerinden yapılan usulsüzlük iddialarına ve imam hatip okullarına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 719 öğrencinin başarısının hedef haline getirildiğini söyleyen Erdoğan, bu öğrencilerin karalanmaya çalışıldığını ifade etti. Özellikle Bursa'daki bir imam hatip ortaokulunun astığı tebrik pankartının çarpıtılarak gündeme getirildiğini belirten Erdoğan, bu durumun gençlerin hedef gösterilmesine neden olduğunu söyledi.

Erdoğan, siyasette ahlak ve vicdanın önemine dikkat çekerek, sınav güvenliğine dair iddiaları reddetti ve Türkiye’nin bu konuda örnek bir ülke olduğunu vurguladı. Dedikodu ve dezenformasyonla siyaset yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Öğrencilere güven ve sevgi mesajı veren Erdoğan, onları istikbalin mimarları olarak nitelendirdi.

Kabine sonrası konuşmasında son dönem programlarına da değinen Erdoğan, Azerbaycan’daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne ve Kızılcahamam’daki istişare toplantısına katıldıklarını hatırlattı. Türk, Kürt, Arap birlikteliğine dair açıklamalarının bazı çevreleri rahatsız ettiğini ifade eden Erdoğan, bu söylemler nedeniyle ümmetçilikle suçlandıklarını belirtti.

15 Temmuz’un yıl dönümünde yaşananları da hatırlatan Erdoğan, şehitlere rahmet, gazilere şükran dileklerini iletti. FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini ve cezaevlerinde 11 bin örgüt üyesinin bulunduğunu aktardı. FETÖ’nün dış güçlerin desteğiyle büyüdüğünü söyleyen Erdoğan, mücadelelerinin süreceğini vurguladı.