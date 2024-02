Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’de herkesin bir köşe başına yapışmanın derdinde olduğunu belirterek, "Biz Türkiye yüzyılı peşinde koşarken, kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine inanıyorum. Chp’nin halini işte görüyorsunuz, herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri gözleri bile görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derecede hoyratça davrananların şehirlerimize ve orada yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur ittifakının 17 ilçe belediye başkan adayının tanıtım toplantısı için Tofaş Spor Salonu’nda coşkulu kalabalığa hitap etti.

"Hodri Meydan; buyursun çıksın ortaya"

Bursa’ya son 21 yılda güzel hizmetler yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzunca bir süre, ihmal edilmişliğin sancılarıyla kıvranan Bursa’yı geleceğine güvenle bakan modern bir şehir haline dönüştürdük.

Elbette hala eksiklerimiz var. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri asıl bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. İnşallah seçim tarihine yakın tekrar Bursa’mıza geldiğimizde bu çalışmaları ayrıntılı şekilde paylaşacağız. Emin olun ki Bursa altyapısı ve üstyapısıyla Türkiye yüzyılı vizyonumuzun en iftihar verici şehirleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Biz istiyoruz ki Bursa’nın Türkiye yüzyılı yürüyüşü 31 martta büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yapacağımız tercihle daha çok hızlansın. Ükemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları hiçbir vizyonları programları, projeleri olmayanların sırf Ak Parti ve Cumhur ittifakına kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Halbuki bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. Ak parti belediyeciliği eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş bir muktesabata sahiptir. Her kim bu hususta, bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa, hodri meydan buyursun çıksın ortaya" diye konuştu.

"CHP’de herkes bir köşe başına yapışma derdinde"

Erdoğan şunları kaydetti: "Şehri için hiçbir hayali şehrinin insanlarına verecek hiçbir hizmeti olmayanların sırf komşunun 2 gözü çıksın mantığıyla sırf nefislerini okşamak için yaptıkları cinlikleri asla tasvip etmiyoruz. Türkiye geçmişte inşa değil, yıkım siyasetiyle hareket edenlerin yol açtığı ağır maliyeti ziyadesiyle ödedi. Artık ülkeyi yeniden aynı yere döndürmenin kimseye, özellikle de şehirlerimize bir faydası yok. Biz Türkiye yüzyılı peşinde koşarken, kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine inanıyorum. CHP’nin halini işte görüyorsunuz, herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri gözleri bile görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derecede hoyratça davrananların şehirlerimize ve orada yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?"

"Sorumluluğumuz sadece bugüne değil, yeni nesillere"

Ak Parti ve Cumhur ittifakı olarak sorumluluklarının sadece bugüne değil, yeni nesillere olduğunun bilinci ile adım attıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin gözünün üzerimizde olduğunun şuuruyla kararlarımızı veriyoruz. İnsanlarımızın her adımında her anında yanında olacak insanlarla şehirlerimizin hizmetine talibiz. Belediye başkanlarımızın gözü hep sizin, bizim gözümüz de hep onların üzerinde olacak. Buradan öyle bir ses verin ki Uludağ’ın zirvesinden ovaların en uzak ucuna kadar Bursa’da duymayan kalmasın. 31 Mart’ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız?. 31 Mart’ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart’ta Türkiye yüzyılı şehirlerimizi gerçek belediyecilik ile taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız?. Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur ittifakının renkleri ile boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? Eskiler, "evvel refik badel tarik" derler, yani önce yoldaş sonra yol. Bizim en büyük yoldaşımız şüphesiz kadını, erkeğiyle, kadınıyla, milletimizin bizatihi kendisidir. Hangi kökenden hangi meşrepten olursa olsun vatandaşlarımızın hepsi bu yoldaşlığın içindedir. Siyasi mücadelemizde ter döktüğümüz kimi yarım asra, kimi çeyrek asra kimi daha yakın tarihlerde başlayan yol arkadaşlıklarımız var. Teşkilatlarımız, meclis grubu, belediyeler, sivil toplum kuruluşlarında hiç bir unvanı olmasa da gönül dünyamızda birlikte yol yürüdüğümüz bu arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Başka yere yönelenleri milletimizin takdiri ve tarihe havale ediyorum"

Erdoğan, "milletimiz için neyi başardıysak, hepsinin mücadelesini onlarla birlikte verdik" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Aldığımız neticelere birlikte ulaştık. Partimizi ve Cumhur ittifakını temsilen milletimizin huzuruna çıkardığımız adayların hepsi birer yol arkadaşımızdır. Uzun hizmet maratonunda yolda kalanlar, yolunu kaybedenler yolunu değiştirenler olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Darı bekaya irtihal eden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor. Aziz hatıralarını hürmetle yad ediyorum. Kendi tercihleriyle başka yere yönelenleri milletimizin takdiri ve tarihe havale ediyorum. Önemli olan ana damarın istikameti koruması, gözünü hedeflerimizden ayırmamasıdır. Hamdolsun; yaşadığımız her imtihanda bir kez daha şahit olduğumuz üzere hiçbir sarsılma, gevşeme yok. Milletimiz nasıl bizi vesayetle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, terörle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, darbecilerle mücadelede yalnız bırakmadıysa, siyasi kaos peşinde koşanlarla mücadelede yalnız bırakmadıysa, inşallah Türkiye yüzyılı yürüyüşümüzde de yalnız bırakmayacaktır"

"Güven ve istikrarı zehirlemek isteyenler, Türkiye’yi de bu hale getirmek istiyor"

Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından 2028 yılına kadar seçim olmayacağını da hatırlatarak, "Dolayısıyla önümüzde ülkemize ve şehirlerimize ilişkin orta ve uzun vadeli programlarımızı hayata geçirebileceğimiz uzunca bir süre var. AK Parti olarak biz seçim başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ne olursa olsun ülkemizi hedeflerinden koparmama azmiyle hareket ediyoruz. Türkiye’nin artan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri gücünün getirdiği ilave yükleri ve riskleri bu sayede başarı ile yönetebiliyoruz. Rüzgarın önünde savrulan kuru yapraklar misali; kendi iradeleri dışında sürekli rota değiştirenlerin başlarına neler geldiğini, bölgemizdeki çok sayıda örnekte görüyoruz. Güven ve istikrar iklimini zehirlemek isteyenler; Türkiye’yi bu hale getirmek istiyor. Hamdolsun başaramadılar. Mayıs seçimlerinde çok uğraştılar. Şimdi her ne kadar mahalli seçim de olsa 31 Martta istismar edebilecekleri bir sonuç almayı umuyorlar. Milletimiz, tercihini gerçek belediyecilikten yana yaparak bu hevesleri bir kez daha kursaklarında bırakacaktır. Adaylarımızdan, belediye başkanlarımız ve teşkilatımızdan isteğimiz aldıkları emanetin hakkını vererek şehremini sıfatına layık çalışmalar ortaya koymalarıdır” şeklinde konuştu.

"Afetlere dayanıklı, dirençli, yeni nesil teknolojilere uygun şehirler inşa edeceğiz"

İnsanlar ve şehirler arasında ayrımcılık yapmadan 85 milyon ve 81 vilayeti kucaklayan anlayışla ülkeyi bu günlere getirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma atılımını Türkiye vizyonu ile hayata geçirdik. Siyasi ve askeri güce kavuşturana kadar durmayacağız. Duraksamayacağız. Gerçek belediyecilik sözümüz bu gayretin mahalli idareler buyotundaki tezahürün adıdır. Afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri kurarak yeni nesil dijital teknolojilere uygun değer üreten, ekonomilere destek olan yerel yönetim modellerini güçlendirerek çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyeciliği genişleterek maddi manevi desteklerle toplumumuzun temeli aile yapımızı koruyarak çevreye tabiata duyarlı sürdürülebilir yönetim uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Huzurlu, güvenli kentler kurarak, kırsaldaki hayat şartlarını yükseltip, insanımızın doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik ederek memnuniyet esaslı yönetimle şehirlerimizi geleceğe hazırlayacağız. AK Parti ve Cumhur ittifakı belediyeleri dinamik, üretken, şeffaf, şefkatli, erişebilir, öngörülebilir, yenilikçi, kalkınmacı şehri insanlarıyla bütünleştiren programlar uygulayacaktır. İnsanımızın gönlünden kopup gelen bir Allah razı olsun duası bizim için dünyevi ödüllerin tamamına bedeldir. Allah’ın izniyle 31 Martta Bursa’yı ve diğer şehirlerimizi yönetme sorumluluğumuzu üstlendiğimizde bu anlayışla gece gündüz çalışmaya var mıyız? Bu duygularla sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte 17 ilçenin başkan adayının isimlerini açıklayıp fotoğraf çektirdi. Erdoğan, TOFAŞ Spor Salonu’nu dolduran partililere de "Bursa maşallah dersini iyi çalışmış" diyerek övgü sözlerini dile getirdi.

Bursa’nın 17 ilçesinin başkan adayları şöyle:

Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Kamil Turhan oldu.

Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz oldu.

Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık oldu.

Harmancık Belediye Başkan Adayı Yılmaz Ataş oldu.

İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban oldu.

İznik Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta oldu.

Karacabey Belediye Başkan Adayı Ali Özkan oldu.

Keles Belediye Başkan Adayı Ali Doğru oldu.

Kestel Belediye Başkan Adayı Ferhat Erol oldu.

Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer oldu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Beygirci oldu.(MHP)

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak oldu.

Orhaneli Belediye Başkan Adayı Ali Osman Tayır oldu.

Orhangazi Belediye Başkan Adayı Bekir Aydın oldu.

Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar oldu.

Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın oldu.(MHP)

Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz oldu.