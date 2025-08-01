LGS üzerinden ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Erdoğan, gençlerin iftiralarla yıldırılmak istendiğini ancak bu saldırılara başarıyla cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, TÜGVA’nın İslam dünyasının meselelerine duyarlı yaklaşımını överken, kuruma yönelik eleştirilerin, yaptığı hizmetlerin büyüklüğünden kaynaklandığını dile getirdi. Yaz okullarında 81 ilde yaklaşık 400 bin öğrencinin çeşitli etkinliklerle dolu dolu bir yaz geçirdiğini vurgulayan Erdoğan, gençlerin hem milli ve manevi değerlere sahip çıktığını hem de spor ve eğitim alanlarında geliştiğini kaydetti.

TÜGVA’da görev alan öğretmenlere ve destek veren ailelere teşekkür eden Erdoğan, gençleri “marjinallerin insafına bırakmayacaklarını” vurguladı. “Molotof atan değil, ümmete sevdalı gençlik istiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin istikbalinin ve bölgenin umudunun TÜGVA gençliği olduğunu ifade etti.

LGS üzerinden gençlere yöneltilen eleştirilerle ilgili konuşan Erdoğan, “Kimse size üvey evlat muamelesi yapamaz. Zorbalıklara boyun eğmeyin, cevabınızı başarılarınızla verin” dedi.

Gazze’deki trajediye de değinen Erdoğan, Filistin halkına yönelik soykırımın tüm insanlık adına bir utanç olduğunu belirtti. Filistin direnişine “terör” iftirası atanlara tepki gösteren Erdoğan, “Filistin’e sırt çevirmedik, onların kahraman evlatlarına sahip çıkmaya devam ediyoruz” mesajını verdi.