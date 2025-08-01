Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen bu stratejinin Orta Doğu’daki dengeleri sessizce değiştirdiği vurgulandı.

Maariv, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Kilis üzerinden Halep’e 2 Ağustos itibarıyla doğal gaz iletimine başlanacağını açıklamasını, “Türkiye bölgede oyunu bozdu, sahaya mühür vurdu” yorumuyla değerlendirdi. Gazete şu satırlara yer verdi:

"Türkiye yalnızca enerji iletmiyor. Savaş yorgunu Suriye’de altyapıyı yeniden kuruyor, böylece uzun vadeli nüfuz alanları oluşturuyor. 900 megavatlık elektrik üretimi sağlayacak 3.4 milyon m³ doğal gaz, Ankara’nın bölgedeki kilit oyuncu rolünü pekiştiriyor."

Maariv’in haberinde, Ankara'nın Kuzey Suriye'de yıllardır süren altyapı ve güvenlik faaliyetlerine de dikkat çekildi. Türkiye'nin, Şam yönetimiyle doğrudan çatışmadan ekonomik ve siyasi nüfuz kurmayı başardığı, bu adımların yalnızca Suriye değil, tüm bölge açısından stratejik sonuçlar doğuracağı belirtildi.

Türkiye’nin bölgedeki bu yükselişi İsrail tarafında da yakından izleniyor. Haberde, Ankara’nın yalnızca askeri değil; enerji, altyapı ve sosyal alanlarda da etkisini genişletmesinin İsrail’de ciddi endişe uyandırdığı vurgulandı.

Gazetenin değerlendirmesine göre, Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin bölgedeki lider rolü artık yalnızca bir tahmin değil; sahadaki gerçeklik.